Türkgücü gegen TSV Buchbach LIVE: Kultklub will Rote Laterne loswerden – Münchner oben anklopfen

Von: Boris Manz

Der TSV Buchbach mit Kapitän Aleksandro Petrovic trifft heute in der Regionalliga Bayern auf Türkgücü München und Sebastian Kolbe. © Imago/foto2press (l.)/DiZ-PiX (r.)

Türkgücü München empfängt heute den TSV Buchbach in Heimstetten. Das Regionalliga-Spiel ist für beide Teams richtungsweisend. Der Live-Ticker.

Türkgücü München – TSV Buchbach, Dienstag, 19 Uhr

Der Kultklub will die Rote Laterne abgeben – Türkgücü oben anklopfen. Wer schnappt sich die drei Punkte?

Wir berichten aus dem ATS Sportpark Heimstetten im Live-Ticker.

Heimstetten – Alles ist angerichtet für ein hitziges Regionalliga-Duell: Türkgücü empfängt am Dienstagabend den TSV Buchbach. Während die Münchner mit einem Sieg wieder zur Spitzengruppe aufschließen könnten, will der Kultklub endlich die Rote Laterne abgeben. Dank des Derby-Erfolgs gegen den SV Wacker Burghausen könnte man bei einem Punktgewinn bereits die direkten Abstiegsplätze verlassen.

Buchbach will gegen Türkgücü an Burghausen-Leistung anknüpfen

„Wir müssen genauso weitermachen wie gegen Burghausen“, fordert Buchbachs Kapitän Aleksandro Petrovic. „Ich habe mir das ganze Video noch einmal angeschaut, da hat man in jeden Zweikampf ganz klar gesehen, dass wir den Sieg mehr wollten. Diese Galligkeit müssen wir konservieren.“ Im Derby gelang dem Kultklub endlich der langersehnte erste Saisonsieg. Zugleich der erste Sieg in der Regionalliga unter dem neuen Trainer Alex Käs.

Türkgücü ist dagegen gut in die Saison gestartet, musste aber zuletzt in Aschaffenburg eine Niederlage einstecken. Vor allem der Beginn bereitete Alper Kayabunar Sorgen. „Wir sind sehr, sehr schlecht in die Partie gekommen“, sagte der Türkgücü-Coach nach Abpfiff, sah aber auch positive Ansätze seiner Mannschaft: „Die zweite Halbzeit war gut, wir haben viel investiert – leider ohne Erfolg.“

Türkgücü München gegen TSV Buchbach: Regionalliga-Spiel im Live-Ticker

Beim Heimspiel in Heimstetten will Türkgücü München jetzt über 90 Minuten eine gute Leistung zeigen. Sonst ist der gute Saisonstart schnell wieder dahin. Wir berichten ab 19 Uhr aus dem ATS Sportpark im Live-Ticker.