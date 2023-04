SpVgg Unterhaching gegen Türkgücü München LIVE: Vorletzter Schritt auf dem Weg zur Meisterschaft?

Von: Jörg Bullinger

Beim Hinspiel im Grünwalder Stadion siegte die SpVgg Unterhaching klar mit 3:0 gegen Türkgücü München. © Imago Images / Sven Leifer

Am 34. Spieltag kann die SpVgg Unterhaching im Derby gegen Türkgücü den vorletzten Schritt zur Meisterschaft gehen. Der Live-Ticker aus dem Sportpark.

34. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching gegen Türkgücü München

Tabelle: Die Gastgeber stehen kurz vor der Meisterschaft. Türkgücü ist mi 49 Punkten starker Sechster.

Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Wir berichten live aus dem Sportpark in Unterhaching.

Vorbericht zum 34. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching gegen Türkgücü München

Unterhaching/München - Auch wenn die Hachinger am Samstag gegen die Elf von der Heinrich-Wieland-Straße gewinnen und Wacker Burghausen im Parallelspiel die Würzburger Kickers in die Knie zwingt, sind Sandro Wagner und seine Spieler noch nicht Meister - zumindest offiziell. Die Spielvereinigung hätte dann in noch vier ausstehenden Spielen zwölf Zähler Vorsprung, die Kickers könnten das Team aus der Vorstadt dann theoretisch noch abfangen.

Auf Rechenspiele werden sich Wagner und sein Team ohnehin nicht einlassen. Brauchen sie auch nicht, denn die Form spricht ganz klar für den Spitzenreiter der Regionalliga Bayern. In den letzten sieben Spielen feierten die Hachinger sechs Siege und spielten einmal Unentschieden. Durch den bärenstarken Lauf ist der Vorsprung auf Verfolger Würzburg in der Tabelle auf neun Punkte angewachsen.

SpVgg Unterhaching gegen Türkgücü München im LIVE-Ticker: Wagner-Elf kurz vor der Meisterschaft

Die Gäste aus der Landeshauptstadt wollen dem Top-Team ein Bein stellen und hoffen auf den vierten Sieg im Jahr 2023. Am Dienstag im Nachholspiel bei der DJK Vilzing verpassten Alper Kayabunar und seine Mannschaft zuletzt einen Punktgewinn. In doppelter Unterzahl kämpfte sich Türkgücü München zunächst zurück und kassierte dann doch noch kurz vor Schluss den entscheidenen Treffer zum 2:3.

Das Hinspiel war eine klare Sache für die Hachinger. Top-Torjäger Patrick Hobsch versemmelte zwar einen Elfer, war beim 3:0 im Grünwalder Stadion aber trotzdem doppelt erfolgreich. Gelingt Türkgücü die Revanche oder geht die SpVgg Unterhaching den nächsten Schritt in Richtung Titel? Anpfiff im Sportpark Unterhaching ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Stadion. (Jörg Bullinger)