Türkgücü München gegen 1. FC Schweinfurt LIVE: Wer knackt die 50-Punkte-Marke?

Von: Jörg Bullinger

Eren Emirgan wartet noch auf seinen ersten Pflichtspiel-Treffer im Türkgücü-Trikot. © IMAGO/Sven Leifer

Türkgücü München lädt am 35. Spieltag zum Duell gegen den Tabellennachbarn 1. FC Schweinfurt. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion.

35. Spieltag der Regionalliga Bayern: Türkgücü München gegen 1. FC Schweinfurt

Tabelle: Beide Teams stehen mit 49 Punkten fünf Zähler vor dem ersten Relegationsplatz zur Bayernliga.

Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion.

München - Türkgücü München will nach dem 0:2 am vergangenen Wochenende bei Spitzenreiter SpVgg Unterhaching zurück in die Erfolgsspur. Am Donnerstagabend haben Alper Kayabunar und seine Spieler die Möglichkeit, die 50-Punkte-Marke zu knacken – genau wie die Gäste aus Schweinfurt.

Die Hausherren warten seit drei Spielen auf einen Sieg. Deshalb hob Kayabunar am Samstag auch mahnend den Zeigefinger in Richtung seiner Mannschaft: „Es wird noch mal knapp, 49 Punkte werden nicht reichen“, war sich der 37-Jährige nach der Niederlage in der Vorstadt sicher. In der Tabelle haben beide Mannschaften vier Spieltage vor Schluss noch fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz.

Türkgücü München gegen 1. FC Schweinfurt im Live-Ticker: Punktgleich vor dem 35. Spieltag der Regionalliga

Einfach wird die Aufgabe für Türkgücü München nicht, denn die Unterfranken reisen mit breiter Brust an die Isar. Die Elf von Trainer Marc Reitmaier holte aus den letzten fünf Partien die volle Punktzahl und steht inzwischen punktgleich unmittelbar vor den Gastgebern. Mit einem Sieg wären die Schnüdel vermutlich ähnlich gerettet wie die Mannschaft von der Heinrich-Wieland-Straße.

Im Hinspiel setze sich Türkgücü knapp mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Anfang Oktober Yannick Woudstra. Gelingt der Heimelf auch im Rückspiel ein Dreier oder setzt der 1. FC Schweinfurt seine eindrucksvolle Siegesserie weiter fort? Anpfiff der Partie ist um 18:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Stadion an der Grünwalder Straße. (jb/Robin Hieke)