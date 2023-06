Wollitz vergleicht Unterhaching trotz Wagner-Entschuldigung mit AS Rom

Von: Boris Manz

Relegation gegen Unterhaching: Energie Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz will in die 3. Liga. © Imago/Matthias Koch

Wollitz schießt vor dem Finale in der 3. Liga-Relegation gegen Unterhaching. Der Trainer von Energie Cottbus hat Zweifel an den Krämpfen der Spieler.

Cottbus – Die erste Hürde der Relegation ist genommen: Durch den Sieg in Cottbus ist die SpVgg Unterhaching dem großen Traum von der 3. Liga einen guten Schritt näher gekommen. Trotz der starken Vorstellung will Trainer Sandro Wagner bis zum Hinspiel noch an einigen Stellschrauben drehen. Denn: Im Hinspiel sei in der Vorbereitung „irgendetwas ganz falsch gelaufen.“ Ab der 40. Minute hatten einige Hachinger mit Krämpfen zu kämpfen, für die sich der Ex-Profi des FC Bayern explizit entschuldigte.

Trotz Entschuldigung von Sandro Wagner: Energie Cottbus zweifelt an Unterhachings Krämpfen

Trotzdem legte Claus-Peter Wollitz im Interview jetzt nach und warf der SpVgg indirekt Zeitschinderei vor. „Wenn der Gegner wirklich so viele Krämpfe gehabt hat, was ich mir nicht vorstellen kann, dann könnte die Intensität ein Schlüssel sein“, erklärte der FCE-Coach im Gespräch mit Niederlausitz Aktuell seine Zweifel an der Echtheit der Hachinger Krämpfe. „Wir haben uns vor drei Wochen in Deutschland alle über AS Rom aufgeregt, über ihr Verhalten. Ich hoffe nicht, dass Unterhaching das gleiche Spiel gespielt hat.“ Die Römer hatten durch ihre Spielweise deutschlandweit für Aufregung gesorgt.

Das Laufpensum, das die Hachinger Fußballer an den Tag legten, war immens. „Das Spiel war sehr intensiv und wir müssen jetzt erst einmal regenerieren“, erklärte Hachings René Vollath. Die Mammutsaison in der Regionalliga Bayern (38 Spiele) und das Spiel in Cottbus hinterließen offensichtlich Spuren bei der Spielvereinigung. Sandro Wagner sprach gar vom „anstrengendsten Jahr seines Lebens.“

Relegation: Vorbereitung bei Sandro Wagner und Unterhaching laufen auf Hochtouren

Um den Krämpfen im letzten Partie der Saison vorzubeugen, werden die Physiotherapeuten in den kommenden Tagen auf Hochtouren arbeiten, erklärte der Verein auf Nachfrage. Hinzu werde nochmal die genaue Ernährung der Spieler vor dem Spieltag unter die Lupe genommen. Nahrungsergänzungsmittel sollen mögliche Defizite ausbessern.

Dazu rückte in den Tagen nach dem Spiel die mentale Fitness nochmal in den Fokus, damit die Spieler mit einem optimalen Mindset ins anstehende Rückspiel gehen. Am Samstag findet dann das Abschlusstraining der Vorstädter statt, um dem Team den allerletzten Feinschliff zu verpassen. Zeitgleich tritt der FC Energie Cottbus die Reise nach München an.

Energie Cottbus: Wollitz und Lemke wundern sich über SpVgg Unterhaching

Die Vorwürfe von Energie-Präsident Lemke und Trainer Wollitz könnten bei den Hachingern nochmal die letzten Prozente rauskitzeln, um am Wochenende den Aufstieg in die 3. Liga zu feiern.