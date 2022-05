Relegation im Amateurfußball: Der Überblick für Oberbayern

Bei den Relegationsspielen in Oberbayern werden besonders viele Fans in die Stadion strömen (Symbolbild). © Imago Images/Sports Press Photo

Von der Regional- bis zur Bezirksliga ist die Saison beendet. Jetzt geht es in den letzten Relegationsspielen um den Auf- und Abstieg. Der Überblick für Oberbayern.

München - Die ersten Entscheidungen im bayerischen Amateurfußball sind gefallen. Meister und direkte Absteiger von der Regional- bis zur Bezirksliga stehen fest. Doch einige Vereine kämpfen noch und können ihre Saison retten oder sogar krönen, wenn am Ende der Aufstieg oder Klassenerhalt steht.

Aus oberbayerischer Sicht gibt es vor allem in den Relegationsspielen für die Bezirks- Landes- und Bayernliga hochinteressante Duelle. Der SV Bad Heilbrunn und der 1. FC Garmisch-Partenkirchen greifen beispielsweise nach einer schweren Saison nach dem letzten Strohhalm. Auf dem Weg in die Bayernliga bekommt es der FC Unterföhring mit dem SV Pullach zu tun. Ampertal Palzing und der SC Baldham-Vaterstetten kämpfen um das letzte Ticket in der Bezirksliga. Der große Überblick für die Relegationsspiel der oberbayerischen Mannschaften. Wir berichten von allen Spielen im Live-Ticker.

Relegation zur Bayernliga: Mittwoch, 25. Mai (alle Spiele um 18:30)

SV Fortuna Regensburg - VfB Hallbergmoos

FC Unterföhring - SV Pullach

1. FC Sonthofen - TSV 1865 Dachau

Relegaton zur Landesliga, Donnerstag, 26. Mai (alle Spiele um 16 Uhr)

SpVgg 1906 Haidhausen - SB Chiemgau Traunstein

ESV Freilassing - SB DJK Rosenheim

TSV Aindling - ASV Dachau

SV Bad Heilbrunn - 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Relegation zur Bezirksliga: Donnerstag, 26. Mai (beide Spiele um 17 Uhr)

TSV Westerndorf - MTV Berg

SVA Palzing - SC Baldham-Vaterstetten

Relegation zur Bayernliga, Samstag, 28. Mai (alle Spiele um 16 Uhr)

VfB Hallbergmoos - SV Fortuna Regensburg

SV Pullach - FC Unterföhring

TSV 1865 Dachau - 1. FC Sonthofen

Relegation zur Landesliga, Sonntag, 29. Mai (alle Spiele um 16 Uhr)

ASV Dachau - TSV Aindling

1. FC Garmisch-Partenkirchen - SV Bad Heilbrunn

SB Chiemgau Traunstein - SpVgg 1906 Haidhausen

SB DJK Rosenheim - ESV Freilassing

Relegation zur Bezirksliga, Sonntag, 29, Mai

15:00 Uhr: MTV Berg - TSV Westerndorf

17:00 Uhr: SC Baldham-Vaterstetten - SVA Palzing