SpVgg Unterhaching gegen Energie Cottbus LIVE: Wer steigt in die 3. Liga auf?

Klappt der Aufstieg in die 3. Liga mit der SpVgg Unterhaching? Sandro Wagner steht vor dem größten Erfolg seiner Trainerkarriere.

Mit einem Vorsprung geht die SpVgg Unterhaching in das Rückspiel gegen Energie Cottbus. Wer schafft den Sprung in die 3. Liga? Wir berichten live aus dem Stadion.

Relegationsrückspiel zur 3. Liga: SpVgg Unterhaching gegen Energie Cottbus

Die Mannschaft von Sandro Wagner hat in der Lausitz mit 2:1 gewonnen und will heute den Aufstieg feiern.

Anpfiff ist um 13 Uhr. Wir berichten aus dem Sportpark Unterhaching im Live-Ticker.

München/Unterhaching - Heute fällt die Entscheidung. Die SpVgg Unterhaching erwartet den FC Energie Cottbus zum Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Gastgeber gehen von der Pole Position in die letzte Partie der Saison. Das Hinspiel am Mittwochabend haben Sandro Wagner und seine Spieler im Stadion der Freundschaft knapp mit 2:1 für sich entschieden. Auch wenn die „Auswärtstorregel“ nicht mehr greift, hat Haching alle Trümpfe in der eigenen Hand.

SpVgg Unterhaching gegen Energie Cottbus im Live-Ticker: Wer sichert sich das letzte Ticket für die 3.Liga?

Die Stimmung in der Lausitz war „atemberaubend“, wie Florian Schmid nach dem Erfolg in Brandenburg zu Protokoll gab. Auch Haching-Coach Wagner war von der Atmosphäre beim Gastspiel angetan. „Es war ein sehr intensives Spiel mit sensationellen Fans..“ Auf diese Unterstützung hofft die Spielvereinigung auch am Sonntag. Wie der Klub aus der Vorstadt am Dienstag bekannt gab, ist die Partie ausverkauft. „Ich hoffe, dass sie alle die Hüfte nochmal zum Schwingen bekommen“, wünscht sich Wagner.

Am Mittwoch erwischten die Hachinger einen Traumstart. In der 6. Minute traf Nicolas Anspach zur Führung für die Gäste. Jonas Hildebrandt glich zwar für Energie kurz darauf mit einem verwandelten Handelfmeter aus, doch Mathias Fetsch erzielte noch vor dem Seitenwechsel den Treffer zum 2:1-Enstand.

Vom starken Hinspiel wird sich bei der SpVgg Unterhaching niemand blenden lassen. Dafür wird Wagner in seinem letzten Spiel an der Seitenlinie sorgen. „Das Ergebnis ist lächerlich“, sagte der ehemalige Mittelstürmer am Mittwochabend bei der Pressekonferenz. „Kriegst du eine Bude zu Hause, ist es wieder ausgeglichen.“ Wer krönt am Sonntagnachmittag seine starke Saison und feiert nach der Meisterschaft auch noch den Aufstieg? Wir berichten ab 12 Uhr im Live-Ticker aus dem Sportpark in Unterhaching. (Boris Manz/jb)

