Relegation zur Kreisliga Zugspitze: SCF droht Sturz in die KK - wird Otterfing durchgereicht?

Von: Jörg Bullinger

Victor Medeleanu und dem SC Fürstenfeldbruck droht der Sturz in die Kreisklasse. © Dieter Metzler

Die Relegationsspiele zu den Zugspitz-Kreisligen sind ausgelost. Der Überblick über Termine und Anstoßzeiten der einzelnen Duelle.

München - Jetzt geht es in die Verlängerung. Die Relegationsteilnehmer für die kommende Kreisliga-Saison im Zugspitzbereich stehen fest und die Entscheidungsspiele wurden ausgelost. Die Teams müssen sich noch einmal in zwei harten Spielen beweisen, wenn sie in der kommenden Saison dabei sein möchten. Dem einstigen Bayernligist SC Fürstenfeldbruck droht der Absturz in die Kreisklasse. Otterfing, vergangene Saison noch in der Bezirksliga, könnte nach unten durchgereicht werden. Der Überblick über die Relegationsspiele zu den Zugspitz-Kreisligen.

Spiel 1: SC Fürstenfeldbruck droht Abstieg in die Kreisklasse

Mittwoch, 31. Mai, 18:30 Uhr: SC Fürstenfeldbruck - FC Weil

Samstag, 3. Juni, 15 Uhr: FC Weil - SC Fürstenfeldbruck

Der Sieger aus Hin- und Rückspiel tritt in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga an.

Spiel 2: Endet das Kreisliga-Abenteuer des SV Münsing?

Donnerstag, 1. Juni, 19 Uhr: SV Münsing - SG Aying/Helfersdorf

Sonntag, 4. Juni, 16 Uhr: SG Aying/Helfendorf - SV Münsing

Der Sieger aus Hin- und Rückspiel tritt in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga an.

Spiel 3: TSV Otterfing droht zweiter Abstieg in Folge - Durchmarsch des MTV Dießen?

Mittwoch, 31. Mai, 18:30 Uhr: TSV Otterfing - MTV Dießen

Samstag, 3. Juni, 15 Uhr: MTV Dießen - TSV Otterfing

Der Sieger aus Hin- und Rückspiel tritt in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga an.

Spiel 4

Spiel 4: Gelingt Moorenweis die Rückkehr? Utting will Saison retten

Donnerstag 1. Juni, 18:30 Uhr: TSV Utting - TSV Moorenweis

Sonntag, 4. Juni, 15 Uhr: TSV Moorenweis - TSV Utting

Der Sieger aus Hin- und Rückspiel tritt in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga an. (Jörg Bullinger)