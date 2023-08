Vier Spielabsagen - Remis in Günding und Dachau - Karlsfeld II mit erstem Dreier

Teilen

Keine Tore: Der SV Niederroth schaffte es auswärts in Dachau nicht, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. © SV Niederroth

Spiel gedreht: Der TSV Eintracht Karlsfeld II gewinnt nach Rückstand mit 2:1 gegen Türk Sport Garching. In Günding und Dachau werden die Punkte geteilt.

Dachau – Kleines Programm in der Fußball-Kreisliga München 1: Nur vier Spiele fanden am Wochenende statt. Karlsfeld II schlug Türk Sport Garching, Günding und Untermenzing trennten sich ebenso remis wie der TSV Dachau 1865 II und der SV Niederroth. Das Münchner Derby entschied der TSV 54 klar mit 5:1 gegen den TSV Allach für sich.

Karlsfeld II dreht Partie gegen Türk Sport Garching

TSV Eintracht Karlsfeld II – FC Türk Sport Garching 2:1 (0:1): Wenn eine Mannschaft von ihrer eigenen Spielidee abweicht, darf dies der Gegner als Kompliment verstehen. „Türk Garching ist schon richtig gut. Wir haben deshalb ihnen den Ball überlassen und tiefer verteidigt als sonst“, erklärte Eintracht-Trainer Flo Beutlhauser. Der Plan sollte aufgehen, wobei zunächst die Gäste jubelten. Osman Doman traf nach einem Ballverlust der Gastgeber zum 0:1 (10.). Die Eintracht-Zweite ließ sich davon allerdings nicht beirren und nahm den spielstarken Garchingern die Lust am Spiel. Nach einer Stunde belohnten sich die Karlsfelder. Zunächst schloss Aushilfsstürmer Tim Duchale einen Konter erfolgreich zum 1:1 ab, und nur sechs Minuten später erzielte Philip Lorber – ebenfalls nach einem Konter – das 2:1.

Den Gästen schmeckte das überhaupt nicht, der Frust nahm zu. In der 80. Minute sah Volkan Sahin für einen Schubser die Rote Karte und schwächte damit sein Team. Die Karlsfelder ließen in Überzahl nichts mehr anbrennen, wenig später durften sie ihren ersten Saisonsieg feiern. (Moritz Stalter)

Remis in Günding nach zweimaliger Unterbrechung

SV Günding – SV Untermenzing 1:1 (1:0): Der SV Günding kommt nicht richtig in Fahrt, gegen den Bezirksliga-Absteiger SV Untermenzing reichte es zuhause nur zu einem 1:1-Unentschieden. Nach der bitteren 1:4- Niederlage bei Türk Garching zum Saisonauftakt gelang dem Team von SVG-Trainer Markus Remlein auch im Heimspiel gegen Untermenzing kein Sieg. Die Partie war durch die Wetterbedingungen beeinflusst, Schiedsrichter Marius Alin Paval musste das Match zwei Mal wegen der Witterung unterbrechen. „Die Untermenzinger haben sich zwar aufgeregt, dass das Spiel jeweils fortgesetzt wurde, aber aus meiner Sicht war das richtig, denn nur weil es regnet, muss man kein Spiel abbrechen“, berichtete der Gündinger Sprecher Robert Penk. Der Unparteiische hatte jedenfalls einige Arbeit, denn sieben Gelbe Karten, eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe und eine Gelb-Rote Karte für den Gündinger Florian Riedl zeugen von Hektik im Spiel. Dabei waren die Gelb-Rote Karte und die Zehn-Minuten-Strafe äußerst umstritten. „Wir waren mit der Spielleitung nicht einverstanden, um es einmal so auszudrücken“, sagte Penk nach dem Spiel.

Anton Rusp brachte den SV Günding in der 22. Spielminute in Führung. Erst in der 72. Minute gelang dem Gast aus Untermenzing der Ausgleich durch Fabian Lüders. Am kommenden Wochenende hat der SV Günding spielfrei, er kann da die Wunden lecken und sich auf das nächste Match am 10. September gegen den TSV54 München vorbereiten. (Bruno Haelke)

Keine Tore in Dachau

TSV Dachau 1865 II – SV Niederroth 0:0: Heftige Böen, Regen – es war nicht gerade der pure Genuss, an diesem Samstagabend Fußball zu spielen. Immerhin: Beide Teams legten sich trotz der widrigen Umstände mächtig ins Zeug. Es entwickelte sich eine umkämpfte, aber höchst chancenarme Partie. Die Gäste aus Niederroth hätten in der 70. Minute in Führung gehen können, als die Dachauer nach einem Getümmel im Strafraum mit Mann und Maus – manche sagten auch mit der Hand – ihr Tor verteidigten. Kurz vor dem Schlusspfiff dann die beste Chance für die Gastgeber: Michal Wizor, ein Spieler aus dem Bayernliga-Kader des TSV Dachau 1865, verfehlte mit seinem Schuss aus zehn Metern das Tor nur um Zentimeter. Wär aber wohl auch nicht gerecht gewesen, wenn eine Mannschaft dieses 0:0-Spiel verloren hätte. (Thomas Leichsenring)