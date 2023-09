Indersdorf schiebt sich in Spitzengruppe - Riedmoos feiert 8:1-Sieg - Egenburg gewinnt Topspiel

Nach drei Siegen zum Saisonstart hat es Philipp Spielberger (Mitte) und den FC Tandern erwischt. In Indersdorf (rote Trikots) gab’s ein 1:4. Foto: hab © hab

Während Indersdorf und Ampermoching ihren dritten Sieg in der Kreisklasse feiern, geht Egenburg im Topspiel gegen Wildenroth als Sieger vom Platz.

Dachau – Eine Woche nach der 1:5-Klatsche in Schwabhausen hat sich der TSV Indersdorf eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit einem 4:1-Sieg gegen die so gut gestarteten Tanderner schob sich Indersdorf in die Spitzengruppe der Kreisliga München 1.

Indersdorf gewinnt deutlich gegen den FC Tandern

TSV Indersdorf – FC Tandern 4:1 (1:0): Der TSV Indersdorf hat die erhoffte und geforderte Reaktion auf das 1:5-Debakel in Schwabhausen gezeigt. Völlig verdient gewann er gegen Tandern mit 4:1. Das einzige Tor der ersten Halbzeit schoss Indersdorfs Goalgetter Marcel Truntschka, nachdem er einen Querpass von Tobias Altstiel über die Linie gedrückt hatte (31.). Einziges Manko war die Chancenverwertung, das 2:0 hätte früher fallen müssen. So dauerte es bis Mitte der zweiten Hälfte, bevor erneut Altstiel Truntschka in Szene setzte, und dieser herrlich ins lange Eck vollendete. Mit der einzigen richtigen Chance kam Tandern 20 Minuten vor Schluss zum Anschlusstreffer. Die Indersdorfer ließen sich jedoch nicht beirren und suchten die Entscheidung. Christian Bopfinger köpfte eine Freistoßflanke von Schmeller mustergültig ein. Den Deckel machte dann der dreifache Torschütze Truntschka in der Nachspielzeit auf die Partie. Nach erneuter Co-Produktion mit Tobias Altstiel umkurvte er FCT-Torhüter Thomas Stenzel und schob lässig zum 4:1-Endstand ein. (Redaktion Dachau)

SG Altomünster/Pipinsried II nach Klatsche gegen Moosach weiter ohne Sieg

TSV Moosach-H. – SG Altomünster/Pipinsried II 5:1 (3:1): Der Bayernligist FC Pipinsried hat aktuell jede Menge Verletzte, einige Spieler fehlen längerfristig. Für die neuformierte SG bedeutet dies, dass kaum jemand aus dem Kader der Ersten verfügbar ist. Die Folge: Altomünster/Pipinsried II wartet noch auf den ersten Saisonsieg.

Nach 1:0-Führung: Die SG gerät in Moosach unter die Räder

Das Spiel begann mit einer Großchance für Moosach in der 3. Minute, die SG-Torwart Jozo Derek mit einer Parade zunichtemachen konnte. In der 13. Minute setzte sich Fisher Kialanda außen durch und brachte den Ball in die Mitte. Der von der Verteidigung noch abgefälschte Ball landete bei Alto-Stürmer Boris Vrebac, der nur noch einschieben musste. Doch die Freude währte nicht lang. Florian Hanemann (16.) und Ismail Hürriyetoglu (19.) trafen nach Ballverlusten der Gäste und drehten die Partie. Sebastian Zobel stellte noch vor der Pause auf 3:1.

In der 50. Minute konnte SG-Keeper Derek einen Torschuss aus spitzem Winkel noch abwehren. Doch Simon Schmid köpfte den hoch abspringenden Ball locker ein. Das 5:1 nur eine Minute später resultierte wiederum aus einem einfachen Ballverlust 25 Meter vor dem eigenen Tor. Hanemann stand alleine vor Derek. Gegen Ende hatte Moosach noch weitere Möglichkeiten. (Redaktion Dachau)

Ampermoching feiert dritten Saisonsieg beim ASV Dachau II

ASV Dachau II – SV Ampermoching 0:4 (0:3): Es war nicht das Wochenende der ASV-Herren. Die erste Mannschaft unterlag Waldeck und ist nun auf Trainersuche. Einen Tag später wollte die Zweite erstmals in dieser Saison punkten. Doch bereits nach einer halben Stunde war klar: Die Dachauer müssen eine weitere Woche warten. Fabian Barth hatte die Gäste sehenswert in Führung gebracht (11.) und nur zwei Minuten später den zweiten Treffer durch Blerart Blaku aufgelegt. Obwohl Schlusslicht ASV gut mithielt, kam es noch bitterer. Tristan Hübner sah für eine Notbremse rot (23.). Der daraus resultierende Freistoß wurde zur Ecke abgewehrt. Und die folgende Ecke lenkte Tim Klesel ins eigene Tor (26.). Spätestens jetzt ging es für die Dachauer nur noch um Schadensbegrenzung. Dies gelang halbwegs. Trotz Unterzahl kassierten die sie nur noch einen weiteren Treffer. Das 0:4 durch Barth (53.) war gleichzeitig der Endstand. (Moritz Stalter)

SC Inhauser Moos siegt nach Blitzstart in Odelzhausen

SV Odelzhausen – SC Inhauser Moos 1:3 (0:2): Odelzhausen verschlief den Start komplett. Die Gäste nutzten dies gnadenlos aus und führten nach Treffern von Gezim Pongja (5.) und Tobias Seethaler (9.) früh mit 2:0. Der Doppelschlag war für den SVO der Wachmacher. Odelzhausen fand nun besser rein und erspielte sich vor der Halbzeit drei sehr gute Möglichkeiten, konnte aber keine davon nutzen. Nach dem Seitenwechsel wollten die Odelzhausener den Anschlusstreffer erzwingen. Sie betrieben enormen Aufwand und drückten die Gäste in die Defensive. Inhauser Moos konnte sich kaum befreien, überstand die Drangphase aber ohne Gegentreffer und zog so dem Gegner den Zahn. Nach 90 Minuten war die Frage über Sieg und Niederlage praktisch geklärt, Tore fielen dennoch: Zunächst stellte Tobias Seethaler auf 0:3 (90.+1), ehe Robert Mederer vom Elfmeterpunkt den 1:3-Endstand erzielte (90+6). (Moritz Stalter)

„Die Niederlage war etwas zu hoch ausgefallen.“

SV Türk Dachau – SV Riedmoos 1:8 (0:3): Im Spätsommer ist es Jahr für Jahr das Gleiche: Türk Dachau muss ohne viele meist in der Heimat urlaubende Spieler verzichten. „Wir hoffen, dass es bald besser wird“, so Türk-Sprecher Hasan Kavuktepe, aber die personelle Misere sei „bei den Temperaturen und einem guten Gegner nicht zu bewältigen, aber die Niederlage war etwas zu hoch ausgefallen“. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Gäste aus Riedmoos gut spielten. Die Treffer für die Riedmooser erzielten Christoph Neusiedl (14.), Mario Grad (17./44./55./68.) Jose Santos de Arruda (63.), Michael Hahm (77.) und Jonas Kirr (89.). Der Ehrentreffer gelang Mario Coric in der 51. Minute zum 1:3. (Robert Ohl)

„Wir waren insgesamt die bessere Mannschaft, hatten mehr Chancen und standen stabiler.“

SV Haimhausen – TSV Schwabhausen 3:2 (1:1): Der SV Haimhausen hat den zweiten Sieg der Saison eingefahren. Die schnelle Führung zum 1:0 durch Modibo Konare in der 9. Minute konnte Schwabhausens Korbinian Wildgruber in der 31. Minute noch ausgleichen. Dann aber ging es dahin mit den Gästen, Haimhausen zog ein gutes Spiel auf. Der Lohn war die neuerliche Führung in der 51. Minute, wieder durch Modibo Konare. Sebastian Lemmermöhle ließ in der 63. Minute das 3:1 folgen. Spannung gab es dann in der Schlussphase, denn Schwabhausen verkürzte in der 91. Minute auf 2:3. Korbinian Wildgruber war mit einem sehenswerten Freistoß aus 20 Metern erfolgreich. Doch Haimhausen behielt die drei Punkte.

„Wir waren insgesamt die bessere Mannschaft, hatten mehr Chancen und standen stabiler“, so das Urteil von Haimhausens Trainer Christian Schmeizl. „Zum Schluss haben wir es aber unnötig nochmal spannend gemacht.“ Schwabhausens Trainer Franz Gottwald sprach ebenfalls von einem „verdienten Sieg von Haimhausen, sie waren immer einen Schritt schneller und haben die wichtigen Zweikämpfe gewonnen. Leider konnten wir nicht an das Indersdorf-Spiel der Vorwoche anknüpfen“. (Robert Ohl)

Kreisklasse 1 Zugspitze: Egenburg holt Dreier im Topspiel

VfL Egenburg – SpVgg Wildenroth 3:1 (1:1): Nach zwei Auswärtssiegen zeigte sich der Spitzenreiter VfL Egenburg mal wieder den eigenen Fans. Das Topspiel gegen den Tabellenzweiten SpVgg Wildenroth begann allerdings nicht nach Plan, denn bereits in der 2. Minute brachte Josef Huber die Gäste in Führung. Im Anschluss steigerte sich Egenburg und glich in noch in der Anfangsviertelstunde durch Tobias Bogenhauser aus (13.). Das Duell blieb intensiv – und die Gäste waren gefährlich, auch wenn die Abschlüsse meist aus der zweiten Reihe kamen und keinen Erfolg brachten.

Nach dem Seitenwechsel erwischten dann die Egenburger den Traumstart. Stefan Naßl zirkelte einen Freistoß auf den langen Pfosten, der Ball rutschte ins Tor durch (46.). Keine zehn Minuten später legte Christian Naßl das 3:1 nach (55.). Der Spitzenreiter war auf Kurs, doch die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen. VfL-Keeper Michael Wagner rückte in den Fokus und zeigte gute Paraden. Einmal rettete der Pfosten für den Schlussmann. Das Spiel blieb spannend, die Egenburger brachten den Vorsprung aber über die Zeit. (Moritz Stalter)