Rot-Weiß gewinnt Tölzer Stadt-Derby – „Katastrophe“ für Geretsried – Gaißach schlägt Tabellenführer

Teilen

Oft einen Schritt voraus: Die Rot-Weißen Tölzer Wittmann (vorne li.) und Mahmoud (re.) im Derby gegen die SVT-Spieler Rinshofer (hi. li.) und Klaus Siebenäuger (Mitte). Foto : Ewald Scheitterer © Ewald J.Scheitterer

Derbysieger: Rot-Weiß Bad Tölz gewinnt beim SV. Außerdem schlägt Sauerlach Geretsried und Gaißach/Wackersberg Ascholding/Thanning.

SV Bad Tölz - Rot-Weiß Bad Tölz 0:1 (0:0) – Seinen „gefühlten zwölften Mann“ bekam RW-Coach Klaus Fahrner doch noch: Ein Großteil der knapp 400 Zuschauer auf der Tölzer Flinthöhe waren Fans seines Teams. Und die feierten den Sieg im Stadtderby so euphorisch, als wenn es um eine Weltmeisterschaft gegangen wäre. Fast eine halbe Stunde nach dem Schlusspfiff wurde da noch lautstark „Derbysieger, Derbysieger“ skandiert.

Joker Klinger lässt Rot-Weiß Bad Tölz jubeln

Ein glückliches Händchen hatte der RW-Trainer vor allem bewiesen, als er zur Halbzeit für Munir Salum Hemed Michael Klinger einwechselte. Der stand goldrichtig am langen Pfosten, als sich Max Geisler auf rechts durchtankte und die Kugel präzise in die Mitte legte, sodass Klinger aus kurzer Distanz nicht mehr viel Mühe hatte, das Spielgerät über die Torlinie zu bugsieren (50.). Der Torschütze hätte sogar noch berühmter werden können, doch nur wenig später jagte er die Kugel nach einem bösen SV-Abwehrschnitzer freistehend aus etwa sechs Metern in die Wolken.

„Wenn man kein Tor schießt, kann man auch nicht gewinnen.“

„Wenn man kein Tor schießt, kann man auch nicht gewinnen“, versuchte SV-Coach Klaus Riedmüller pragmatisch zu erklären, warum der Gegner den Platz als Sieger verlassen hatte. „Die waren aber auch ein klein wenig engagierter.“ Insgesamt hatten beide Seiten in einer intensiven Partie einige Gelegenheiten zur Ergebniskorrektur, wobei die Rot-Weiß-Defensive durch die Rückkehr von Adrian Ackermann erheblich an Stabilität gewonnen hat.

So ganz zufrieden mit dem Spiel seiner Mannen war Fahrner allerdings nicht: „Wir waren mit dem Ball nicht mutig genug, spielten vor allem im ersten Durchgang zu viele lange Bälle.“ Riedmüller brachte das Geschehen auf den Punkt: „Jetzt haben wir ein Derby gewonnen und Rot-Weiß das zweite. Alles wieder gut.“ (Ewald Scheitterer)

„Es war klar, dass das irgendwann mal passiert.“

SG Gaißach/Wackersberg - SG Ascholding/Thanning 2:0 (0:0) – Jetzt hat es auch die Ascholdinger wieder mal erwischt. Nach sieben Siegen in Folge zog die Elf von Florian Rensch bei der SG Gaißach/Wackersberg mit 0:2 den Kürzeren. Der Gästecoach zeigte sich aber gar nicht mal unzufrieden. „Es war klar, dass das irgendwann mal passiert. Wir sehen uns nicht als dominante Spitzenmannschaft“, so Rensch. „Es ist nur schade, dass wir es nicht geschafft haben, unsere Überlegenheit in Tore umzumünzen. Aber dafür waren wir diesmal nicht zwingend genug, das Gaißacher Bollwerk zu knacken.“

Überlegenheit der Gäste

Vor allem die erste Hälfte sah Rensch als die stärkste Halbzeit dieser Saison. Ziemlich genau am Ende dieser ersten Halbzeit fiel für die Gastgeber allerdings das 1:0, das laut Rensch „das Spiel auf den Kopf gestellt hat“. Peter Soellner hatte sich auf der rechten Seite gut durchgesetzt und seine Flanke verwertete der spielende Co-Trainer Thomas Angermeier volley zur Führung der Gastgeber. Thomas Gärner zeigte sich nicht nur begeistert von diesem Tor, sondern vom gesamten Auftreten seiner Mannschaft. „Ich bin total zufrieden. Wir waren von Anfang an präsent und haben wenig Chancen zugelassen“ lobte der Trainer der Platzherren. „Ascholding war in der zweiten Hälfte schon besser, aber wir haben gut verteidigt und alles weggeblockt“ lobte Gärner seine Defensive. Der eingewechselte Georg Kellner machte in der zweiten Minute der Nachspielzeit schließlich den Deckel drauf, als er als er bei einer Ecke am höchsten stieg und den Ball zum 2:0 über die Linie köpfte. Damit war für eine anschließende ausgiebige Kirtafeier am Gaißacher Fußballplatz alles bereitet. (Sebastian Dobler)

Zwei Konter sorgen für die Entscheidung: Sauerlach gewinnt in Geretsried

ASC Geretsried - TSV Sauerlach 0:2 (0:0) – Es war ein gebrauchter Nachmittag für den ASC, und Trainer Tasso Lasidis sprach gar von einer „Katastrophe“. Dabei war sein Team zunächst gewohnt spielbestimmend und hätte „eigentlich 3:0 führen müssen“, wie Lasidis befand. Es kam, wie es kommen musste: Die Adler gerieten in einen Konter und Florentin Kirst brachte die Gäste in Front (57.). „Es war sehr enttäuschend zu sehen, wenn wir nicht mehr an unsere Qualität glauben“, sagte Lasidis über den Wendepunkt der Partie. Die Geretsrieder hatten plötzlich kaum mehr Chancen und kassierten nach einem weiteren Konter das 0:2 durch Colin Thüs (82.). Zu allem Überfluss zog sich ASC-Spieler Rico Krillmäuer noch eine schwere Knieverletzung zu, was die Stimmung am allermeisten trübte. (Redaktion Isar-Loisachbote)

FF Geretsried siegt gegen die SG Baiernrain/D’zell

FF Geretsried - SG Baiernrain/D’zell 3:1 (2:1) – FF-Trainer Johann Latanskij war am Freitagabend nur mit den ersten 30 Minuten seiner Mannschaft wirklich zufrieden, Dietramszells Massimo Foraterra mit den anschließenden 60 Minuten. Aber über 90 Minuten betrachtet, da waren sich beide Übungsleiter einig, ging der Heimsieg der Fußball-Freunde in Ordnung. Die SG hatte sich mit ihrer schwachen Anfangsphase eine ordentliche Hypothek gegen die abwehrstarken Geretsrieder geholt. „Wir haben defensiv zu viele Fehler gemacht, obwohl wir sowas normalerweise vermeiden“, ärgerte sich Foraterra hinterher. Die Konsequenz war ein 0:2-Rückstand durch einen Doppelpack von Selim Alas. Zunächst lief der Top-Torjäger der kompletten Zeller Hintermannschaft davon und schob zum 1:0 ein (4.), später eroberte er den Ball und markierte den zweiten Treffer (27.). Erst danach wurden die Gäste besser, in ihre stärkste Phase gelang Seppi Kirmair dann auch der Anschlusstreffer zum 2:1 (43.). Latanskij bemängelte aber auch, dass seine Mannschaft „nach dem 2:0 aufgehört hat Fußball zu spielen“.

Auch nach dem Seitenwechsel war es dann ein wesentlich ausgeglicheneres Match mit weiteren Chancen für den Aufsteiger. Georg Kanzlers Abschluss aufs leere Tor wurde in letzter Sekunde von einem FF-Verteidiger abgegrätscht und bei einer anderen gefährlichen Aktion seiner Elf haderte Foraterra mit einer vom Schiedsrichtger abgepfiffenen Vorteilssituation. So blieb es weiterhin bei der knappen Führung für die Gastgeber. Ein „Freistoß aus dem Nichts“ (Foraterra) durch Michael Räß sorgte dann für die endgültige Entscheidung (83.) zugunsten der Hausherren. (Redaktion Isar-Loisachbote)