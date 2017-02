Rückblick: Das Jahr des TSV Eching

TSV Eching – Nach dem Klassenerhalt ist vor dem Klassenerhalt. Im vergangenen Jahr sicherte der TSV Eching die Landesliga ohne Nachsitzen. Aktuell deutet sich eher eine Verlängerung der Runde an.

Januar/Februar

Die Echinger waren eine Überraschung der ersten Saisonhälfte. Sieben Siege, acht Unentschieden und sieben Niederlagen bedeuteten den achten Platz mit immerhin fünf Punkten Differenz zum ersten Relegationsplatz. Für das Team von Trainer Fredi Ostertag konnte sich die Zwischenbilanz sehen lassen. Für die Abgänge Michael Ott, Fabio Palermo, Florian Wagner, Ludwig Stegmeier und Maximilian Sperber kamen mit Gonzalo Del Valle Ledesma, Raphael Schneider und Florian Höltl drei Kicker neu in den Kader.

März

Drei Siege, eine Niederlage: Mit neun Punkten und 4:0 Toren erwischten die Zebras einen Traumstart und feierten mit dem 2:0 in Freising noch einen Prestigesieg. Lohn war der Sprung auf Tabellenplatz sechs, und es deutete alles darauf hin, dass Eching die Saison stressfrei abschließen kann.

April

Ein Sieg, drei Unentschieden, zwei Niederlagen: Nur das Nachholspiel gegen Manching wurde gewonnen und stoppte den freien Fall. Die ohne Gegentor in die zweite Serie gestarteten Echinger öffneten nun die Scheunentore. Zwölf Treffer sechs Spielen waren zu viel. Mit Tabellenplatz acht war die Welt noch in Ordnung, aber die Differenz zur Abstiegsrelegation schrumpfte drei Runden vor dem Saisonende auf vier Zähler.

Mai

Ein Unentschieden, zwei Niederlagen: Mit den verlorenen Derbys gegen Hallbergmoos (1:2) und Ismaning (0:4) wurde es doch wieder eng. Eching war nun Zwölfter und drei Punkte vor dem direkten Kontrahenten Gerolfing. Der TSV brauchte in diesem Duell einen Punkt, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Eching glich zweimal aus und schaffte das 2:2 gegen Gerolfing. Mission erfüllt! Fredi Ostertag verabschiedete sich in eine Trainerpause als Zwölfter (42 Punkte).

Juni

Den Sommer über ging es rund. Für den freiwillig abgetretenen Trainer Fredi Ostertag übernahm sein bisheriger Assistent Willi Kalichman. Dessen Auftrag lautete, ein komplett neues Team zu formen. Den Club verließen acht Spieler: Franz Hornof, Jens Fölting, Mustafa Kantar, Bruno Dominelli, Tim Gebhard, Tolgahan Kilic, David Tomasevic und Kevin Stoiber. Mit den meist elf jungen Kaderzugängen, Rupert Poschenrieder, Florian Höltl, Tim Rebenschütz, Ante Basic, Christian Trasberger, Hassan Aden, Umut Erkek, Yakhya Diop, Severin Ramstötter, Artur Frank und Jan Strehlow war klar, dass es eine schwere Saison werden würde.

Juli

Zwei Unentschieden, zwei Niederlagen: Jeder Punktgewinn war ein gefühlter Sieg. Mit sieben geschossenen und elf kassierten Toren waren die Echinger ein Garant für Spektakel. Das Team stellte phasenweise seine Konkurrenzfähigkeit unter Beweis.

August

Zwei Siege, zwei Niederlagen: Mit den Erfolgen gegen Vilsbiburg und Freilassing setzte Eching Ausrufezeichen und distanzierte sich schon einmal vom letzten Platz, der den direkten Abstieg am Ende bedeutet. Der Monat bot aber auch einen Negativrekord: Das 1:11-Desaster bei der SpVgg Landshut war die höchste Niederlage in der so ruhmreichen Vereinsgeschichte. Der elfte Platz mit acht Punkten war mehr, als viele erwartet hatten.

September

Drei Unentschieden, eine Niederlage: Mühsam ernährt sich der Abstiegskämpfer. Mit 5:5 Toren rehabilitierte sich Eching für die historische Niederlage in dem Wissen, dass irgendwann der nächste Rückschlag kommen werde. Und der kam schon etwa vier Wochen nach der Pleite in Landshut. Eching wurde zu Hause ausgerechnet vom SE Freising 0:4 abgeschossen und war mit dem Ergebnis noch ziemlich gut bedient. Als Zwölfter war der TSV nun schon punktgleich mit den ersten beiden Relegationsrängen.

Oktober

Ein Unentschieden, drei Niederlagen: Eching kam im Tabellenkeller an, vor allem, weil den Gegnern das Toreschießen sehr einfach gemacht wurde. Elf Gegentore in vier Spielen waren passend zum Absturz auf den vorletzten Platz zum Ende der Vorrunde. Eching war kein Kanonenfutter, aber eben auch nur bedingt ligatauglich.

November

Ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen: Einem sensationellen Remis bei Tabellenführer Kastl und dem 3:0 über Hallbergmoos folgte prompt der Rückschlag mit zwei Niederlagen. Als 16. Und damit Vorletzter hat Eching 16 Punkte. Das sind fünf weniger als der erste Nichtabstiegsplatz.

Dezember

Der TSV sammelt im Winter die Kräfte und hat zwei Entscheidungsspiele zum Rückrundenstart gegen den Letzten Vilsbiburg und Tabellennachbar Freilassing vor sich. Gibt es gegen die beiden Aufsteiger wie in der Vorrunde zwei Siege, dann ist der direkte Klassenerhalt wieder greifbar nahe.

Text: Nico Bauer

Quelle: fussball-vorort.de