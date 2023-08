„Quasi von der Straße aufgelesen“ - Oberpframmerns Wundertüte startet in die B-Klasse

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

TSVO-Ausbilder Christian „Oke“ Langhans. Foto:w.herfort © w.herfort

Neue Spieler, junges Team und kaum Testspiele - Trainer Christian Langhans startet am Sonntag mit dem TSV Oberpframmern II gegen Steinhöring II in die B-Klasse.

Oberpframmern – Als Fluch und Segen zugleich lässt sich die Situation bei der Reserve des TSV Oberpframmern vor dem Saisonauftakt am Sonntag gegen Steinhöring II (12.30 Uhr) beschreiben. Fluch, weil Trainer Christian „Oke“ Langhans zwar ein ganzer Schwung an Spielern zur Verfügung steht, der aber wenig bis gar keine Wettkampferfahrung mitbringt, oder diese vor langer Zeit gesammelt hat.

„Alle mit Eifer bei der Sache. Die brennen förmlich.“

Segen, weil der Coach ein neues Team formen kann/muss und die Fortschritte schnell zu sehen bekommt. „Es macht Spaß mit den Burschen“, sagt Langhans, der überrascht ist, wie gut das Gros mitzieht, „auch wenn die Vorbereitung immer a bisserl zaach ist“. Es ist eine bunt zusammengewürfelte Truppe, die Pframmern in die zweite B-Klassensaison schickt. „Quereinsteiger; einige, die in der Jugend gekickt haben, wurden reaktiviert; einer, der noch nie ein Punktspiel absolviert hat, Freunde von Freunden, Bekannte, Arbeitskollegen“, so Langhans und fügt scherzend hinzu: „Quasi von der Straße aufgelesen, aber alle mit Eifer bei der Sache. Die brennen förmlich.“

Junge Mannschaft mit variabler Trainingsbeteiligung

Der einzige „gelernter Fußballer“ kommt mit Jonas Leidl, der jüngere Bruder von Tobias Leidl (Erste), aus der A-Jugend. Nachdem es in der vergangenen Saison eng wurde, der Klassenerhalt spät und mit etwas Glück sowie der „Hilfe“ der Konkurrenz realisiert wurde, soll diesmal nichts anbrennen. „Ich hoffe auf eine ruhige Punktrunde, bei der wir nicht bis zum Ende zittern müssen.“

Langhans weiß aber, dass seine Elf eine Art Wundertüte ist. Wer (ins Training) kommt, ist ungewiss, „zwischen drei und 18 Leuten kann das schon einmal variieren. Das macht es dem Trainer nicht gerade leichter.“ Langhans rechnet dennoch mit einem „harten Kern von 15 Spielern“ für seine junge Elf mit einem Durchschnittsalter von rund 23 Jahren und damit im Schnitt um zehn Jahre jünger als die Kreisligaelf. „Es ist jedenfalls eine Herausforderung mit dieser Mannschaft in die Saison zu gehen“, sagt Langhans.

Kaum Testspiele absolviert

Gleich die Anfangsphase würde eine Reihe an Derbys mit sich bringen. „Qualitätsprüfungen“ nennt es der Trainer. Kommen Langzeitverletzte wie Manu Glas rechtzeitig zurück, „werden wir die sicherlich meistern“. Viele Möglichkeiten zum Einspielen boten sich indessen nicht. Entweder es standen zum vereinbarten Termin zu wenige Spieler parat, oder das Team musste Spieler an die Erste abtreten, damit diese zu ihrem Rhythmus findet.

Letztmals Anfang August konnte Langhans eine Mannschaft in einen Test schicken. Aber den gewannen die Pframmerner immerhin mit 2:1 beim ASV Glonn II dank zweier Treffer von Georg Leitner. (Wolfgang Herfort)