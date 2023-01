SC Freising: Der Blick geht eher nach hinten – Oestmann will (noch) nichts von Aufstiegschance hören

Vielseitig: Immer wieder mussten die Volleyballer des SCF, hier Benjamin Kiendl (l.) und Tobias Hoffmann, in dieser Saison auf ungewohnten Positionen ran. © michalek

Der SC Freising liegt auf Rang vier der Bayernliga. Trainer Alex Oestmann schaut dennoch zunächst nach hinten, da die Aufstiegschancen nur noch sehr klein sein dürften.

Freising – Nach dem soliden 3:1-Heimsieg zuletzt gegen den MTV Rosenheim fahren die Volleyballer des SC Freising gut gelaunt nach Ingolstadt. Wenn nicht wieder kurzfristige Erkrankungen das SCF-Team dezimieren, sollte einem weiteren Sieg nichts im Wege stehen. Und damit könnten sie ihren vierten Tabellenplatz in der Bayernliga Süd stabilisieren.

SC Freising: Zunächst gilt es, den vorzeitigen Klassenerhalt einzutüten

Die Bayerwald Volleys dominieren nach wir vor die Liga, sind aber nicht unschlagbar. Gegen den MTV Rosenheim mussten sie sich 0:3 geschlagen geben. In Lauerposition stehen dahinter fast gleichauf der TSV TB München, der MTV München II und der SCF. Wittern die Freisinger also noch ihre Chance auf den Aufstieg?. Davon will Coach Alex Oestmann derzeit überhaupt nichts wissen. „Für uns geht es immer noch darum, genügend Punkte zu sammeln, um vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern. Wer weiß, was noch kommt.“ Durchaus verständlich, denn die Liga ist ausgeglichen. Mit ein paar Niederlagen gegen vermeintlich schwächere Teams könnte den Domstädtern sogar noch das Abrutschen auf den Relegationsplatz drohen. Also lautet die Marschroute: Erstmal nach unten absichern, und dann kann im Saisonendspurt womöglich noch die eine oder andere Überraschung passieren.

Der Trainer gibt sich vor allem auch deshalb so zurückhaltend, weil ihm in den vergangenen Wochen durch Krankheit, Verletzungen oder berufliche Verpflichtungen nie der gesamte Kader zur Verfügung gestanden hat. „Das könnte auch gegen Ingolstadt wieder der Fall sein.“ Die Improvisationsgabe im SCF-Team ist schon fast bewundernswert. „Mittlerweile können einige unserer Spieler nicht nur eine eingeübte Rolle auf dem Feld übernehmen, sondern zwei oder gar drei. Und sie machen alles Komische in der Taktik mit, was sich ihr Trainer deswegen ausdenkt“, erklärt Oestmann. Der SCF-Coach ist sich deshalb sicher, dass er – egal, was kommt – mit einem schlagkräftigen Team in Ingolstadt auflaufen kann. Leistungsträger Simon Goisser, der gegen Rosenheim wegen Schulterproblemen als Libero eingesetzt wurde, steht wieder für die Diagonalposition zur Verfügung.

Die Ingolstädter sind ganz sicher keine Laufkundschaft, die man so im Vorbeigehen abfertigen kann. Das beweist der 3:2-Sieg vom letzten Wochenende in Rosenheim. Alex Ostmann baut wieder auf gute Aufschläge, viel Bewegung auf dem Feld und vor allem auf eine gute Stimmung und Kommunikation innerhalb des Teams. VON PETER SPANRAD

