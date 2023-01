Rettet das Zugspitzmodell den SC Fürstenfeldbruck? – „Die Jungs müssen verstehen, was Sache ist“

Von: Moritz Bletzinger

Victor Medeleanu glaubt an den Klassenerhalt: Seine Mannschaft muss dafür durch eine harte Vorbereitung. © Dieter Metzler

Der SC Fürstenfeldbruck geht als Vorrundenletzter in die Abstiegsrunde. Gut, dass die Karten neu gemischt werden. Aber Ettner vertraut Medeleanu vollkommen.

Fürstenfeldbruck – Nur sieben Punkte und -20 Tore: Der SC Fürstenfeldbruck hat eine schwierige Vorrunde hinter sich. Als abgeschlagener Letzter muss der Klub aber nicht in die entscheidende Saisonhälfte. Das Zugspitz-Modell macht es möglich.

„Ich persönlich bin ja kein Freund von der Geschichte“, sagt Präsident Jakob Ettner, „aber dem SC Fürstenfeldbruck hilft es in dieser Situation sehr.“ Das Fiasko um Türkgücü München hatte auch den Kreisligaverein im Sommer hart getroffen. Nach der Absage der Stadt verließen 15 Spieler den SCF - Coach Medeleanu musste eine Mannschaft aus dem Boden stampfen.

SC Fürstenfeldbruck rüstet sich für die Abstiegsrunde: Vier Neuzugänge, harte Vorbereitung

Nicht überraschend, dass Fürstenfeldbruck dementsprechend schwer in die Gänge kam. Zur Rückrunde hat das Team jetzt noch vier Verstärkungen bekommen: Goalgetter Brkic kommt vom BVTA, Emmanuel Ojo vom SVN München, Kljajic und Jefkaj aus Emmering. Außerdem ist Armend Rrustemi endlich spielberechtigt.

„Wir haben die Qualität, aber die Jungs müssen verstehen, was Sache ist.“

Klappt die Rettung über die Abstiegsrunde? „Ich bin zuversichtlich, dass es in die richtige Richtung geht“, sagt Ettner. „Wir haben die Qualität dafür, aber die Jungs müssen verstehen, was Sache ist“, stellt Victor Medeleanu klar. „Ich habe den Jungs schon gesagt: Wir werden eine harte Vorbereitung haben.“ Ab nächster Woche geht es für sein Team dreimal die Woche auf den Platz, insgesamt sieben Testspiele und ein Pokalduell stehen vor dem Rückrundenstart auf dem Programm. „Dann haben wir zehn Spiele, jedes ein Finale.“

SC Fürstenfelfbruck nächstes Jahr in der Aufstiegsrunde? „Erstmal ums Überleben kämpfen, dann träumen“

„Wir wollen nicht in die Relegation“, sagt Medeleanu, der sich in der Liga nicht verstecken will: „Wir haben starke Gegner. Aber man sollte nicht vergessen: Wir sind ein Verein mit einer sehr guten Ausbildung.“ Die Ziele gehen über die Saison hinaus: „Wir wollen die Klasse halten und nächste Saison eine bessere Runde spielen. Es geht darum, so schnell wie möglich wieder nach oben zu kommen.“

Also Aufstiegsrunde im nächsten Frühjahr? Da bleibt Ettner vorsichtig: „Das wäre natürlich ein Traum. Aber erstmal ums Überleben kämpfen, dann träumen.“

Grund zum Träumen geben ihm sein Trainer und sein Teammanager. „Victor Medeleanu und Roman Vogl haben unser vollstes Vertrauen. Das sind die richtigen Leute, die wollen was bewegen“, lobt Ettner.

Medeleanu vermeidet Treueschwur: „Werde nicht mein Leben lang mit dem Kopf gegen die Wand rennen“

Aber kann er mit Medeleanu die Zukunft planen? „Meine Zukunft ist bis zum Sommer sicher, aber dann brauche ich einen gesunden Plan.“ Er will ein Projekt in Fürstenfeldbruck verwirklichen und etwas entwickeln. Er mahnt: „Das einzige, was wir verändern müssen, ist, dass uns die jungen Spieler immer verlassen. Die Jungs brauchen Kontinuität. Es ist schade, dass ein Stadtverein mit so einer guten Akademie es nicht schafft, seine Spieler zu halten. Ich will nachhaltig arbeiten. Aber ich werde nicht mein Leben lang mit dem Kopf gegen die Wand rennen.“ Sollte ein höherklassiger Verein anfragen, wäre er nicht abgeneigt, zu einem anderen Kreisligaverein würde Medeleanu aber nicht wechseln.

Der Coach stellt fest: „Das Vertrauen des Vereins zu spüren, ist toll. Wir brauchen aber auch die Unterstützung der Stadt. Wir wollen wieder Freude am Fußball haben. Und auch die Leute sollen wieder Spaß in unserem geilen Stadion haben.“ (moe)