SC Grüne Heide hofft auf Maximilian Ertl und ersten Sieg bei Heimspiel-Premiere

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Der SC Grüne Heide wartet in der neuen Saison noch auf die ersten Punkte in der Bezirksliga Nord. © Jeanette Stock (www.fupa.net/oberbayern)

Englische Woche in der Bezirksliga Nord. Im dritten Anlauf hofft Aufsteiger SC Grüne Heide Ismaning auf die ersten Punkte.

Fischerhäuser – Das erste Wiedersehen mit der Bezirksliga Nord ist für den SC Grüne Heide Ismaning schmerzhaft gewesen: Im Saisonauftaktmatch beim Absteiger ASV Dachau kassierte der Aufsteiger am Freitag eine verdiente 1:4-Niederlage.

Allerdings seien die Dachauer auch eine Fußballmannschaft, „mit der wir uns eher nicht messen werden“, glaubt Heide-Trainer Thomas Bachinger. Schließlich will der ASV diese Saison im Aufstiegsrennen mitmischen, während für den Club aus dem Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser nach zwei Aufstiegen in Serie und der Rückkehr in die Bezirksliga „nur der Klassenerhalt zählt“, wie der Coach der Ismaninger betont.

SC Grüne Heide: Bachinger hofft gegen „spielerisch guten Gegner“ auf Einsatz von Maximilian Ertl

Die ersten Punkte auf dem Weg dorthin will der SC Grüne Heide an diesem Dienstag vor heimischem Publikum gegen den SK Srbija einfahren (18.30 Uhr). Die Münchner belegten nach ihrem Aufstieg 2022 in der Vorsaison einen exzellenten zweiten Platz im Endklassement – jedoch in der Bezirksliga Ost. Nun sind sie in die Nord-Staffel gewechselt und haben überdies einige Leistungsträger verloren. Entsprechend hofft der Liganeuling auf einen Heimerfolg, wenngleich Thomas Bachinger vor einem „spielerisch guten Gegner“ warnt.

Personell fehlen beim SC Grüne Heide Ismaning weiterhin die langzeitverletzten Spieler Deniz Sonkaya und Benjamin Dabernig. Dazu musste Maximilian Ertl in Dachau aufgrund einer Blessur vorzeitig ausgewechselt werden. Ob der Mittelfeldmann gegen Srbija wieder auflaufen kann, wird sich kurzfristig entscheiden. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtlich Aufstellung: Grotkasten, Arnold, Tauscher, Wick, Eisl, Hausic, T. Niggl, Schneider, Schricker, Glasner, Häusler.