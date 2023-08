Dicker Brocken: Grüne Heide zum Auftakt gleich beim Titelfavorit

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Daniel Stock rückt ins Tor, weil sein Kollege ausfällt. © SC Grüne Heide Ismaning

Mit knapp einer Woche Verzögerung steigt auch der SC Grüne Heide Ismaning ein. Zum Start wartet mit dem ASV Dachau gleich ein Schwergewicht.

Fischerhäuser – Mit sechs Tagen Verspätung und gegen einen denkbar schweren Brocken startet der SC Grüne Heide Ismaning in das Abenteuer Bezirksliga Nord. Denn nachdem das Auftaktmatch des Aufsteigers in Manching am vergangenen Wochenende dem Regen zum Opfer fiel, gastiert der Club aus dem Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser am Freitag um 18.30 Uhr beim ASV Dachau – seines Zeichens Absteiger und heißer Titelaspirant.

„Für uns geht es nur um den Klassenerhalt.“

So ist der Kader von Trainer Manuel Haupt trotz des verpassten Klassenerhalts in der Landesliga nahezu unverändert geblieben. Ihre Qualität stellten die Dachauer zum Saisonauftakt gleich mal unter Beweis –durch eine 6:1-Gala in Herbertshausen. Entsprechend ist der ASV klarer Favorit am Freitagabend, schließlich hat man bei Grüne Heide laut Thomas Bachinger ganz andere Saisonziele: „Für uns geht es nur um den Klassenerhalt“, betont der Trainer.

Personell müssen die Gäste auf die verletzten Benjamin Dabernig und Deniz Sonkaya verzichten. Für Zweiteren wird wohl Daniel Stock im Tor stehen, der eigentlich eine Pause einlegen wollte, nun aber infolge des Ausfalls seines Kollegen erst mal weitermacht. Hoffnung mit Blick auf die hohe Hürde in Dachau können die Heidler aus ihren Vorbereitungspartien schöpfen. Zwar habe seine Elf auch zwei „richtig schlechte Spiele“ gezeigt, so Bachinger. Doch beim 4:0 gegen Oberpframmern und vor allem beim 3:1 über den Bayernligisten VfR Garching wusste sein Team zu überzeugen. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtlich Aufstellung: Stock, Arnold, Brodschelm, Thoss, Hausic, T. Niggl, Schricker, Weiderer, Gessler, Glasner, Häusler.