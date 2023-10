Drittes Heimspiel, dritter Sieg: Die Frauen des SC Huglfing fertigen Untermenzing ab

Von: Stefan Schnürer

Unaufhaltsam: Die Huglfingerinnen (in grünen Trikots, hier Bettina Fuchs) überrollten Untermenzing. Foto: lisa strauss © lisa strauss

Zuhause läuft‘s einfach! Die Fußballerinnen des SC Huglfing schlagen den SV Untermenzing und bleiben im eigenen Wohnzimmer ungeschlagen.

Huglfing – Ihre ersten beiden Auswärtsspiele haben die Frauen des SC Huglfing verloren. Dennoch mischen sie in der Bezirksliga bislang oben mit. Zu verdanken haben sie das ihrer Heimstärke: Das 6:0 (1:0) gegen den vor diesem Duell noch punktgleichen SV Untermenzing war der drittes Sieg im dritten Spiel im heimischen Sportpark am Tautinger Weg.

SC Huglfing dreht in der zweiten Halbzeit auf

Mit konsequentem Pressing wollten die Huglfingerinnen die als spielstark bekannten Gäste unter Druck setzen und so zu Fehlern zwingen. Dieser Plan trug schon sehr zeitig Früchte. Mit einem Kopfball brachte Laura Wisniewski die Gastgeberinnen bereits in der 5. Minute in Führung. Danach blieb der SC weiter am Drücker, weitere Tore wollten vorerst aber nicht mehr fallen.

Versäumtes holten die Huglfinger Kickerinnen im zweiten Abschnitt dann aber nach. Sofort legten sie wieder den Vorwärtsgang ein, Sabine Hormuth erhöhte auf 2:0 (53.). Als nur drei Minuten später erneut Wisniewski zum 3:0 traf, war dieses Duell im Grunde bereits entschieden. Trotz der deutlichen Führung blieben die Huglfingerinnen torhungrig: Die spielstarke Hanna Tragl mit einem Doppelpack (79., 90.+1) sowie Wisniewski (86.) mit ihrem dritten Tor machten in der Schlussphase das halbe Dutzend voll.

Spitzenspiel wartet: Holt Huglfing den ersten Auswärtssieg?

Eine schwere Aufgabe wartet auf die Huglfinger Frauen am kommenden Samstag, 14. Oktober. Dann gehts’s zum Tabellenzweiten SG Gerolfing/Ingolstadt (fünf Spiele, vier Siege). Dann bietet sich den SC-Kickerinnen die nächste Gelegenheit, die ersten Punkte auf fremdem Terrain zu holen. (Stefan Schnürer)