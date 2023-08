„Bis auf das Toreschießen hat alles gepasst“ - Massenhausen mit Remis im Topspiel gegen Eching

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Eine nasse Angelegenheit: Simon Wittmann (l.) und Nico Kratzl duellieren sich auf dem gefluteten Geläuf. Foto: Michalek © Michalek

Der Ball wollte einfach nicht über die Linie: Der SC Massenhausen musste sich im Spitzenspiel der A-Klasse gegen den TSV Eching II mit einem 0:0 zufriedengeben.

Massenhausen/Eching – Einen Sieger gab es im Spitzenspiel der A-Klasse 5 nicht. Die Teams vom SC Massenhausen und TSV Eching II trennten sich mit einem torlosen Unentschieden, wodurch die Gastgeber mit einem Rückstand von zwei Punkten in den nächsten Kracher gegen den FC Neufahrn gehen.

SCM-Trainer Andreas Langer zeigte sich trotz des verpassten Sieges von der spielerischen Leistung seiner Truppe angetan: „Bis auf das Toreschießen hat heute eigentlich alles gepasst. Die Männer nahmen den Kampf auf schweren Bodenverhältnissen an.“ Auf dem nassen Geläuf taten sich die Echinger hingegen extrem schwer. Deren Coach Peter Kanizsai meinte, dass es nicht der Tag seines Teams gewesen sei: „Vor allem aus dem Mittelfeld kam heute viel zu wenig, wir generierten daher kaum Tormöglichkeiten.“

Schwarz mit Großchancen

Eine tolle Chance hatte dagegen Massenhausens Andreas Schwarz Mitte der ersten Hälfte. Er trat zu einer Ecke an und versuchte sie direkt im Echinger Kasten unterzubringen – die Latte hatte aber etwas dagegen. Auch in der Folge machten die Hausherren Dampf. Nach guten 60 Minuten schien sich dieses Vorhaben auszuzahlen: Erneut Schwarz zog ab, und die Massenhausener jubelten bereits angesichts des vermeintlichen Führungstreffers. Der Unparteiische sah dies aber anders und entschied überraschend auf Schiedsrichterball: „Das war natürlich Pech, aber da kannst du nichts machen“, sagte Langer zu dieser Situation.

„Wir blieben zum vierten Mal ohne Gegentor, eine klasse Bilanz.“

Aller guten Dinge sind drei, heißt es eigentlich. Aber auch bei seiner dritten Großchance blieb Schwarz erfolglos. Diesmal haute er einen Freistoß direkt aufs Echinger Tor, Keeper Colin Scheppel parierte aber sehenswert. Marco Rakonic und Sebastian Kratzl vergaben in der Folge weitere Möglichkeiten, und zehn Minuten vor dem Ende kullerte der Ball noch einmal quer durch den Echinger Strafraum: „Leider stand da keiner unserer Akteure in der Box“, bedauerte Andreas Langer und fügte an: „Das Unentschieden ist nach dem Verlauf natürlich sehr ärgerlich. Aber heute sollte es nicht sein.“ Mit dem Massenhausner Prunkstück, der Abwehr, zeigte er sich dagegen begeistert: „Wir blieben zum vierten Mal ohne Gegentor, eine klasse Bilanz.“

Mit der eigenen Defensive zeigte sich auch der Echinger Trainer zufrieden, mit dem Ergebnis ebenso: „Meine Männer haben in den 90 Minuten viel gearbeitet und alles gegeben. Daher ist der Punkt meiner Meinung nach trotz des gegnerischen Chancenplus nicht unverdient.“ (Bernd Heinzinger)