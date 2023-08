Kirchdorf mit Maximalausbeute Spitzenreiter - Allershausen II und Hallbergmoos II weiter ohne Sieg

Von: Nico Bauer

Das tat weh: Dominic Schermbach vom TSV Au (grün) macht unliebsame Bekanntschaft mit Gammelsdorfs Alexander Maier. Die 2:4-Niederlage dürfte die Auer ebenfalls schmerzen. Foto: Lehmann © Lehmann

Während der SC Kirchdorf den dritten Sieg im dritten Spiel holt, warten Hallbergmoos II, Allershausen II und Hörgertshausen weiter auf die ersten drei Punkte der Saison.

Landkreis – Die Kreisklasse bleibt die Party-Liga des Landkreises. Auch dieses Wochenende gab es wieder attraktive Spiele und viele Tore. Echte Abstiegskandidaten haben sich zudem noch nicht herauskristallisiert.

Hallbergmoos II wartet weiter auf den ersten Dreier

SV Marzling – VfB Hallbergmoos II 1:1 (0:0). Die Marzlinger bleiben ungeschlagen und mussten zufrieden sein mit dem Remis, weil man mit Hallbergmoos II einen richtig starken Gegner hatte. Der VfB ist mit zwei Punkten aus drei Spielen bislang deutlich unter Wert geschlagen, weil man auch dreimal hätte gewinnen können. In Marzling lieferten sich beide Teams ein spannendes Spiel mit starken Phasen auf beiden Seiten. Jeder hatte genug Chancen, um die Partie für sich zu entschieden. Deshalb ist das Unentschieden letztlich auch ein gerechtes Ergebnis, und nach zwei Erfolgen konnte SVM-Coach Jochen Jürgens mit dem Punkt leben, „weil ich zufrieden bin mit der Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben“.

Nach der Pause brachte Maximilian Gaudermann die Marzlinger vor der tollen Kulisse von 230 Zuschauern in Führung (48.), während Shahin Howlader drei Minuten später auf der anderen Seite traf. Die Partie machte so Spaß, dass die beiden Mannschaften gleich ein Testspiel in der Wintervorbereitung vereinbarten.

„Es würde uns viel Sicherheit geben, wenn wir zum ersten Mal in dieser Saison in Führung gehen würden.“

TSV Allershausen II – SpVgg Zolling 1:4 (0:1). Aufsteiger TSV Allershausen II wartet weiter auf den ersten Punkt in der Kreisklasse, wo Fehler deutlich öfter bestraft werden als in der A-Klasse. Dabei war man auch diesmal nicht so deutlich unterlegen, wie es das Resultat ausdrückt. In der ersten Halbzeit waren die Allershausener auf Augenhöhe und dem ersten Tor etwas näher. Drei richtig gute Chancen für den eigenen Führungstreffer ließen die Hausherren jedoch liegen. Trainer Felix Wirth bedauerte das sehr: „Es würde uns viel Sicherheit geben, wenn wir zum ersten Mal in dieser Saison in Führung gehen würden.“

Kurz vor der Pause war eine Allershausener Ecke dann der Ausgangspunkt für den Zollinger Führungstreffer. Fabian Goletz machte das Tor (41.), und direkt nach Wiederanpfiff legte Andreas Kreitmeier per Handelfmeter nach (47.). Zwischen den weiteren Toren der SpVgg von Dreierpacker Kreitmeier (68., 87.) verwandelte Kim Peter für die TSV-Reserve einen Foulelfmeter (83.). Unter dem Strich ging der Sieg der offensiv gefälligen wie effektiven Zollinger in Ordnung.

Gammelsdorf entscheidet Spiel in der Schlussphase

FVgg Gammelsdorf – TSV Au 4:2 (1:1). Fußballspiele mit Beteiligung der FVgg Gammelsdorf bedeuten dieser Tage großes Spektakel. Das war diesmal nicht anders. Nach dem schnellen Treffer per Freistoß durch Niklas Hölzl (10.) hatte das Heimteam eine Megachance zum 2:0, aber in der Nachspielzeit glich Dominik Schermbach aus (45.+2).

Nach der Pause wurde es turbulent: Zwei Riesenbretter hatte Gammelsdorf vor dem Auer 1:2 (Philipp Rosic, 52.) vergeben, und im direkten Gegenzug schoss Erik Hölzl das 2:2 (53.). Offenbar war dieser schnelle Ausgleich ein Wirkungstreffer. In der Schlussphase der Hitzeschlacht mit offenem Visier zeigte die FVgg dann mehr Willen und hatte mehr Körner. So war der Sieg durch die Tore von Marcel Beischl (75.) und Christoph Hösl (82., Foulelfmeter) nicht unverdient. Und Spiele mit Beteiligung der FVgg bleiben äußerst unterhaltsam.

SC Kirchdorf mit maximaler Punkteausbeute Tabellenführer

SC Kirchdorf – TSV Paunzhausen 5:0 (0:0). Der Meisterschaftsfavorit hat im Duell der beiden zuvor zweimal siegreichen Mannschaften geliefert und ist nun das einzige Team mit der Maximalausbeute von neun Zählern. Allerdings brauchten die Kirchdorfer auch etwas Geduld, um den Paunzhausener Riegel zu knacken, der in den ersten beiden Ligapartien kein Tor zugelassen hatte. Das für den Gast glückliche 0:0 zur Pause war die fünfte Halbzeit ohne Gegentor. Allerdings war Kirchdorf da schon drückend überlegen, hatte mehrere gute Chancen und zwei Lattentreffer. Direkt nach Wiederanpfiff brach dann Moritz Buchholz nach einer Hereingabe von Jannik Wagenknecht den Bann. Auf den ersten Treffer folgte aber die nächste Geduldsprobe, weil dieser Spielstand bis kurz vor Schluss Bestand hatte und auf entsprechend wackligen Beinen stand. In der 80. Minute donnerte Tobias Winklhofer dann jedoch einen Distanzschuss ins Kreuzeck –und die Messe war gelesen. Dann wurde der Sieg doch noch deutlich mit den weiteren Treffern von Thomas Hadler (82., 87.) und Daniel Schuhmann (90.+2). „Die zweite Halbzeit war schon sehr ansehnlich“, sagte Kirchdorfs Trainer Andreas Apold. Er konnte auch trotz mehrerer Urlauber fünfmal auf gleichem Niveau wechseln, was bei den heißen Temperaturen auch den Unterschied ausmachte. Aus Paunzhausener Sicht ist die Niederlage dann natürlich um den einen oder anderen Treffer zu hoch ausgefallen.

Türk Pfaffenhofen dreht Rückstand gegen Hörgertshausen



Türk Pfaffenhofen – SV Hörgertshausen 3:1 (1:1). Für den SV Hörgertshausen setzte es auf dem Kunstrasen in Niederscheyern eine unnötige Niederlage. 90 Minuten lang war man eigentlich die bessere Mannschaft. Nach einer Viertelstunde brachte Sebastian Liegert die Gäste in Führung, aber das 1:1 zur Pause ging in Ordnung. Nach der Pause dann war Hörgertshausen überlegen und hatte einige gute Möglichkeiten, um auf die Siegerstraße einzubiegen. Mit einem Fehler bei einer Ecke ermöglichten die Hörgertshausener nach einer Stunde den Gastgebern aber das Führungstor. Acht Minuten später klingelte es wieder – und damit war die Sache durch. „Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht und vor allem die zweite Halbzeit hat mir sehr gefallen“, bilanzierte der Hörgertshausener Trainer Mergim Berisha. Die Pfaffenhofener Türken traten jedenfalls nicht so auf, dass man sie in der Freisinger Kreisklasse nach den ersten Eindrücken zu den Favoriten für ganz vorne einordnen muss. (Nico Bauer)