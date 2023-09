Schmerzhaftes Unentschieden für 1. FC GAP: „Holen wir uns halt den Dreier in Bruckmühl“

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Hart an der Grenze: Im Spiel der 1. FC gegen die SB Traunstein ging es oft über die Grenze des Erlaubten. Hier bringen sich Lukas Kunzendorf (l.) und Linor Shabani gegenseitig zu Fall. foto: oliver rabuser © oliver rabuser

Trotz doppelter Überzahl reichte es für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen nur zu einem Punkt. Traunstein nutzte einen Patzer eiskalt zum Ausgleich.

Garmisch-Partenkirchen – So ein Ergebnis tut weh. In Überzahl lässt sich der 1. FC Garmisch-Partenkirchen den knappen Vorsprung entreißen. Dennoch taugt das 1:1-Unentschieden gegen den SB Chiemgau-Traunstein als ausbaufähiges Fundament für die kommenden Wochen.

Schuberts Rückpass zu Keeper Salcher wird zum Fiasko für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Florian Heringer konzentriert sich zunächst auf die Leistungssteigerung seiner Mannschaft. „Wichtig war, dass wir die Niederlagenserie gestoppt haben.“ Die Chancen auf den dritten Heimsieg standen gut. Traunsteins Sascha Marinkovic war wegen einer Unsportlichkeit gegen Lukas Kunzendorf vorzeitig vom Feld gestellt worden. Mit einem Spieler mehr auf dem Platz und einer 1:0-Führung im Rücken, waren die Aussichten auf einen Sieg in etwa so hoch wie das Kramer-Bergmassiv hinterhalb der Stadiontribüne. Nur dass diese imposante Wand nicht ins Wanken gerät, der 1. FC schon.

Der verhängnisvolle Moment ereignete sich zu Beginn der Schlussphase. Dominik Schubert hatte den Ball am Fuß und den Spielaufbau zu bewerkstelligen. Da passierte es. Schubert wollte zu Tormann David Salcher zurückspielen, doch der Rückpass geriet zu kurz und dadurch zum Fiasko. Kurt Weixler sprintete dazwischen und markierte aus dem Nichts den Ausgleich. Jener Weixler, bei dem Heringer mehrfach einen Platzverweis forderte, weil er „sehr extrem unterwegs“ war.

Zu wenig Fußball und zu viele hohe Bälle

Der Unparteiische aber verschonte ihn. Schubert hat an dieser Szene sicher zu knabbern, war er doch bereits in der Heimpartie gegen Schwaig in das Siegtor der Gäste verwickelt. Zwei bedauerliche Einzelfälle, der Coach nimmt ihn in Schutz. Schubert habe als Standby-Spieler wenige Trainings, da passiere so etwas mal. Und Heringer wird den 30-Jährigen weiterhin benötigen, wenn sich Florian Langenegger dieser Tage in den Urlaub verabschiedet.

In der Tat war nicht Schuberts Fauxpas das Problem. Vielmehr passte aufseiten der Hausherren das Überzahlspiel nicht. Heringer hätte sich „mehr Ruhe“ gewünscht. Zwar stand der 1.FC – anders als in der ersten Viertelstunde – defensiv stabil. Doch hatten die Mannen nach Marinkovics Roter Karte „unverständlicher Weise den Faden verloren“. Zu wenig Fußball, zu viele hohe Bälle.

„Holen wir uns halt den Dreier nächste Woche in Bruckmühl.“

Davor sah es ganz gut aus. In einer von Leichtsinn geprägten Anfangsphase verhinderten zweimal Salcher und Schubert durch entschlossenen Zugriff einen Rückstand. Dann fand der 1. FC besser ins Spiel. Die Rückkehr von Jakob Jörg, Lukas Kunzendorf und Langenegger wirkte sich positiv auf Statik und Stabilität aus. Jörg wollte Heringer neben dem emsigen Gabriel Taffertshofer explizit gewürdigt wissen.

Das 1:0 besorgten indes andere Protagonisten. Michel Naber etwa mit geschickter Spielverlagerung und freilich Torschütze Sandu Poplacean, der sich den Ball beim Eindringen in den Strafraum auf den schwächeren linken Fuß legte, trotzdem präzise in die lange Ecke traf. Zudem vergab Jonas Schrimpf einen aussichtsreichen Konter, Michael Gladiator köpfte dem Gästetormann in die Arme. Heringer sieht die Trendwende dennoch eingeläutet. „Holen wir uns halt den Dreier nächste Woche in Bruckmühl.“ (OLIVER RABUSER)