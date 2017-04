Schmöller: "Ich bin kein Hirnchirurg"

FC Unterföhring / SV Pullach - Andreas Pummer freut sich über einen glücklichen Sieg und nimmt die Meisterschaft ins Visier. SVP-Coach Schmöller hadert mit dem lädtscherten Auftritt seiner Elf.

<p>Für Andreas Pummer war der Fall klar: „Der Sieg war nicht glücklich, finde ich. Man muss den Gegner auch zu Fehlern zwingen", sagt der Trainer des FC Unterföhring, der in den 90 Minuten keine herausgespielte Großchance seines Teams gesehen hatte, aber dennoch nicht ganz falsch lag. Denn Unterföhring erwies sich nach vier Frühjahrssiegen mit je einem Tor Unterschied als kompakte Truppe. Pummer: „Unser Plus ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Und die knappen Ergebnisse schweißen die Mannschaft zusammen."</p><p>Kollege Frank Schmöller sah diese FCU-Stärke indes als Folge der Schwäche seiner Pullacher: „Die Unterföhringer hatten teilweise nach sechzig Minuten Krämpfe. Wenn wir die mit Tempo bespielen, geht es anders aus. So eine Mannschaft musst du permanent unter Druck setzen." Warum sein Team ausgerechnet im Spitzenspiel so „lätschert" auftrat, konnte Schmöller nach dem Abpfiff zwar nicht beantworten, doch will er im Rahmen des Möglichen Abhilfe schaffen: „Ich bin kein Hirnchirurg, der den Spielern Elektroden anlegen kann. Aber wir werden auch im psychischen Bereich arbeiten müssen. Es wird ein Zwischending sein von aufbauen und an der Ehre packen, bei dem man den richtigen Ton treffen muss."</p><p>Denn weitere Ausrutscher darf sich der SVP wohl nicht erlauben, angesichts des stetig wachsenden Föhringer Selbstbewusstseins. Weil die Raben keine Regionalliga-Lizenz beantragt haben, müsste der FCU auf dem Weg nach oben nicht zwingend an ihnen vorbeiziehen, doch Pummer kündigte nach dem Sieg an: „Natürlich wollen wir als Meister aufsteigen. Und wenn es so weiterläuft, können wir Pullach auch überholen."</p>

Quelle: fussball-vorort.de