Schock in der Schlussminute für Grafing - „Interessantes Spiel aus Trainersicht“ in Unterhaching

Von: Wolfgang Herfort

Bitter! Das Team von Alexander Salem kam nach dem Last-Minute-Ausgleich nicht über ein 3:3 in Hohenbrunn hinaus. © A.D.

Während Grafing kurz vor Schluss noch den 3:3-Ausgleichstreffer in Hohenbrunn kassiert, gewinnt Fortuna Unterhaching knapp gegen die SG Markt Schwaben.

„Ich bin enttäuscht, das 3:3 war unnötig, das hätten wir über die Zeit bringen müssen.“

TSV Hohenbrunn - TSV Grafing 3:3. Die Grafinger sahen bis zur 93. Minute wie der Sieger aus. Dann schlug das Schicksal in Form von Felix Kratzer zu, und das Team von Alex Salem musste sich doch noch mit nur einem Punkt zufrieden geben. Die Stimmung passte sich postwendend dem trüben Wetter an: „Ich bin enttäuscht, das 3:3 war unnötig, das hätten wir über die Zeit bringen müssen“, kritisierte Coach Salem. Anstatt die Führung zu verteidigen, habe man zu offensiv agiert, in der Vorwärtsbewegung den Ball und schließlich zwei Punkte verloren. Dabei hatte Johannes Oswald die Gäste bereits in der elften Minute in Führung geschossen. Gut 25 Minuten sei man klar spielbestimmend gewesen, habe es jedoch versäumt, Treffer Nummer zwei zu setzen, so Salem. Hohenbrunn kam auf, glich aus (32.) und schaffte sogar eine 2:1-Führung (51.). Dann folgte eine Glanzphase der Bärenstädter, die Matthias Esterl (70.) und Fabian Keller (76.) zur 3:2-Führung nutzten. Die aber nur bis Minute 93 hielt. (Wolfgang Herfort)

TSV Grafing: Pfeifer, D. Bauer, Ja. Oswald, Hertlein, Gebele, Ladner, Jo. Oswald, Nothegger, M. Esterl, Keller, Richter - M. Bauer, Kippes, Schmidt, Seifert, Maisch.

Saponaro mit dem Siegtreffer für Unterhaching

Fortuna Unterhaching – SG Markt Schwaben 3:2. „Das 1:0 hätte eigentlich schon das 2:0 sein müssen“, erklärte SG-Coach Michael Hieber den furios offensiven Saisonauftakt seiner Elf und die Führung durch Quirin Lerch (4.). Nur übernahm nach 15 Minuten der Aufstiegsaspirant merklich die Spielkontrolle und nutzte eine Zeitstrafe für Schwabens Lukas Brandt – „bei der offenen Sohle hätte er sich auch nicht über Rot beschweren können“ (Hieber) – zum abgefälschten Ausgleichstor aus (38.). Per Traumtor in den Knick legte die Heimelf sogar noch das 2:1 nach, ehe Hieber seine Elf in der Pause wieder ballhungriger redete. Mit Erfolg: „Aus Trainersicht war das schon ein sehr interessantes Spiel, weil beide zeitweise mit einer anderen Spielanlage agieren mussten, als sie sich wohl vorgenommen hatten.“ Briken Behramis egalisierte für die Gäste (63.), die sich jedoch ankreiden mussten, weitere Großchancen teils schlampig vergeben zu haben. Das bestrafte Antonio Saponaro mit dem 3:2 (72.). (Julian Betzl)

SG Markt Schwaben: Silbersack, Tillmann, Huber, Niederdorf, Wagner, Brandt, Lerch, Blechinger, Behrami, Brandes, Kümmel; Häusler, Ruß, Zhyvotov.