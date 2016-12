Schwabl: "Chronische Ja-Sager kann ich nicht gebrauchen"

Haching bereitet sich auf den Profi-Fußball vor

SpVgg Unterhaching - „Chronische Ja-Sager kann ich nicht gebrauchen!“ Was die Zukunft der SpVgg Unterhaching betrifft und wer diese wie mitgestalten soll, davon hat Präsident Manfred Schwabl genaue Vorstellungen.

Insbesondere beim Thema Außendarstellung. Mit einem Twitter- oder Facebook-Account ist es eben heute selbst in der Vierten Liga nicht mehr getan.

Daher produziert Stadionsprecher Martin Piller in Zusammenarbeit mit Hachings Medien-Chef Dennis Hartmann seit Saisonbeginn wöchentlich eine zehnminütige Ausgabe von „HachingTV“. Für Schwabl, mit Blick Richtung Rückkehr in den Profifußball, ein unabdingbarer Entwicklungsschritt. „Damit musste man irgendwann mal anfangen. Und warum nicht schon in der Regionalliga?“ Noch dazu, wenn man mit Martin Piller den idealen Moderator für das Format längst in seinen Reihen hat. „Er bringt uns voran, weil er sich einbringt und auch mal kritische Anmerkungen macht“, lobt Schwabl Pillers Engagement, das er auch ins Klub-TV steckt.

„Die Jungs sind total ambitioniert, und es wäre schön, wenn sie diese Frequenz halten könnten“, ist nicht nur Chef-Trainer Claus Schromm hellauf von der bisherigen Umsetzung dieses Projekts begeistert. Egal ob „Haching-Quiz“, „Shot Challenge“ oder ein Besuch am Arbeitsplatz; dank Pillers authentisch, unaufgeregtem Moderationsstil wirken die Drehs mit Hachings Profikickern stets kurzweilig, nie künstlich oder hölzern. „In meinen vorherigen TV-Beiträgen konnte ich mich bislang hinterher nicht anschauen. Bei HachingTV habe ich erstmals das Gefühl, dass es wirklich passt“, sagt Piller selbst.

Geht es nach Schwabl, moderiert der Markt Schwabener die nächsten Jahre fröhlich weiter. Auch gerne ein, zwei Etagen höher. „Das kann man nicht auf dem Reisbrett planen, aber Martin und das Format haben absolutes Zukunftspotential. Er sitzt bei uns fest im Sattel. Ich glaube, er kann der Stephan Lehmann von Haching werden.“

