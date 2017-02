Schwabl gibt die Richtung vor: In fünf Jahren wieder zweitklassig

Manni Schwabl will mit seinen Hachingern zurück in die 2. Bundesliga.

SpVgg Unterhaching - Aktuell bereitet sich der Regionalliga-Primus im Trainingslager in Spanien auf die Rückrunde vor. Unter der Sonne von Oliva Nova träumt Präsident Manni Schwabl indes von ganz anderen Spielklassen.

Im Bild-Interview bezeichnet der Haching-Boss die schweißtreibende Vorbereitung als wichtigen Mosaikstein im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga. Das Testmatch gegen den TSV Buchbach in Oliva Nova ging allerdings mit 0:1 verloren. Dass der Meister der Regionalliga Bayern nicht automatisch in die höhere Spielklasse aufsteigt, verärgert Schwabl enorm: "Die Relegation ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben 19 Punkte Vorsprung und wissen nicht, wo wir nächste Saison spielen. Das ist eine komplette Farce."

Wenn es nach dem 50-Jährigen geht, soll die Drittklassigkeit ohnehin nur eine Durchgangsstation sein. "Innerhalb der nächsten fünf Jahre", so der SpVgg-Präsident, soll im Sportpark wieder Zweitliga-Fußball gespielt werden.

Bis dahin gilt es für die Schromm-Elf allerdings noch einen steinigen Weg zu beschreiten. Am 1. März müssen die Lizenzierungsunterlagen für die 3. Liga beim DFB eingereicht werden. Schwabl rechnet mit einem störungsfreien Ablauf: "Wir sind vorbereitet, da bin ich guter Dinge."

Für die verbleibenden Partien in der Regionalliga Bayern hat der Ex-Profi schon eine passende Marschroute parat: "Rotation für die Relegation". Um das Unternehmen Aufstieg nicht zu gefährden, wollen die Hachinger in den Entscheidungsspielen auf ausreichend spielfähige Akteure zurückgreifen.

