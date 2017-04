Schwabmünchen nur Ausrutscher? BCF will Ismaning schlagen

BCF Wolfratshausen - Im heutigen Heimspiel gegen den FC Ismaning (14 Uhr) möchten die Fußballer des BCF Wolfratshausen unter Beweis stellen, dass die jüngste Niederlage in Schwabmünchen nur ein Ausrutscher bei ihrer Aufholjagd war.

Ein wenig hallte die Enttäuschung noch nach. Marco Stier ordnete die 0:1-Niederlage im Landkreis Augsburg als Partie ein, die man aufgrund der vorherigen Resultate und des respektablen Rankings der Schwabmünchner durchaus verlieren konnte. Aber hinterher lassen sich so knappe Ergebnisse wie dieses dann eben doch nicht so leicht wegstecken. „Da hätten wir schon etwas holen können“, blickt der BCF-Coach zurück. Schwamm drüber. Die Farcheter sind jetzt in einer ähnlichen Situation wie vor drei Wochen. Damals schienen die im Vergleich zur Konkurrenten ein respektive zwei mehr ausgetragenen Partien ein großes Problem darzustellen. Doch nach drei Siegen am Stück relativierte sich die Ausgangslage erheblich. Der Abstand zu den Relegationsplätzen ist überschaubar, die Wolfratshauser haben ihr Schicksal aber gänzlich in eigenen Händen. Sie können Woche für Woche je nach Bedarf ihre Ziele stecken. Die Vorgabe für das Heimspiel am Samstag: Zum Widersacher aus dem Münchner Norden aufschließen. „Wir möchten Ismaning in den Abstiegskampf mit hineinziehen“, stellt Stier klar. Gleichzeitig – es wäre ein angenehmer Nebeneffekt – wolle man die 30-Punkte-Marke jetzt und hier knacken.

Alle Zeichen stehen auf Sieg. Zumal der FCI den Farchetern eine der schmerzhaftesten ihrer 18 Niederlagen beibrachte. Damals, am 10. September 2016, führte der BCF mit 2:0 und 3:1, unterlag aber mit 3:4. „Da ist eine Rechnung offen“, sagt Stier. Schon damals erkannte der 33-Jährige Defizite in der Defensive des Gegners: „Die müssen wir mehr ausnutzen.“

Hier kommt der Nutzwert des 0:1 aus der Vorwoche zum Tragen. Vielleicht sei so ein Dämpfer zwischendurch ganz gut, damit seine Mannen nicht dem Irrglauben unterlägen, die Siegesserie schreite ohne Unterlass voran. „So richten wir den Fokus wieder mehr auf Ismaning“, ist Stier überzeugt. Im Gegensatz zu den beiden jüngsten Auswärtsspielen wird heute wieder ein forscher und jüngerer BCF zu sehen sein. Der Trainer legt das Augenmerk „wieder mehr auf Fußball“. Gleichwohl ohne das Kämpferische zu vernachlässigen.

Gregoire Diep rückt als Kreativspieler wieder ins zentrale Mittelfeld, zumal Wilson Onyemaeke ohnehin wegen eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen ausfallen wird. Defensiv geprägt sein wird alleine die linke Seite der Farcheter: Dort hat Stier Ismanings Stärke in Person von Maxi Siebald ausgemacht. Vorne lässt der Ex-Profi erstmals mit Doppelspitze agieren: Angelo Hauk und Jona Lehr sollen für die nötigen Tore sorgen.

BCF Wolfratshausen

Pradl – Wolfinger, Kantar, Potenza, Brudy, Schnabel, Gr. Diep, Rödl, Skoro, Lehr, Kauk – Karaca, Misirlioglu, Kaya, Ott, Marinkovic, Kotani, Gi. Diep.

Schiedsrichter: Tobias Schultes (Betzigau).

Quelle: fussball-vorort.de