SE Freising liebt Spektakel: „Wir haben uns wohl an verrückte Spiele gewöhnt“

Der SC Eintracht Freising bejubelte zuletzt einen Sieg in Gaimersheim - klappt es auch gegen Srbija München mit drei Punkten? © Johannes Traub

Neun Tore in der Bezirksliga Nord: Der SC Eintracht Freising kommt zweimal nach Rückstand zurück und entführt drei Punkte aus Gaimersheim.

Freising – Ein bisschen Erleichterung war schon zu spüren bei den Fußballern des SE Freising. Drei Spiele am Stück hatten die Lerchenfelder verloren, und ein wenig war den Mannen von Trainer Alexander Schmidbauer der viel zitierte Flow abhandengekommen. Dann kam der verrückte 5:4 (3:4)-Sieg beim TSV Gaimersheim: ein vogelwildes Match, in dem der SEF hinten erneut offen wie ein Scheunentor war, vorne aber einmal mehr zeigte, dass er in dieser Saison immer für einen oder mehrere Treffer gut ist.

„Wir müssen uns noch mehr angewöhnen, ein unangenehmer Kontrahent zu sein.“

„Ein 1:0 wäre mir natürlich lieber gewesen“, sagt der Coach vor der Partie bei Srbija München am Mittwoch (19.30 Uhr). „Aber wir haben uns wohl ein wenig an verrückte Spiele gewöhnt.“ Und so hatten die Gelb-Schwarzen am Aufsteiger aus dem Landkreis Eichstätt ordentlich zu knabbern. Denn auch nach der frühen 2:0-Führung des SEF trat Gaimersheim spielfreudig auf und kämpfte sich zurück. Im zweiten Durchgang ließ der TSV schließlich nach, was den Freisingern den Auswärtsdreier ermöglichte. „Man hat mal wieder gesehen, dass wir in fast jedem Spiel zurückkommen können“, sagt Schmidbauer stolz. Dennoch sei ein Manko geblieben, das der Coach in dieser Woche im Training deutlich angesprochen habe. Nämlich, „dass wir weiter zu vorsichtig verteidigen“. Im positiven Sinne müsse man dem Gegner auch mal auf den Füßen stehen, erklärt Schmidbauer. „Wir müssen uns noch mehr angewöhnen, ein unangenehmer Kontrahent zu sein.“

Kann Freising im Nachholspiel gegen Srbija München nachlegen?

Klappen soll das möglichst schon beim Nachholspiel gegen den SK Srbija München. Der Freisinger Coach erwartet einen ähnlichen Gegner wie am vergangenen Wochenende. Auch Srbija habe „gute Zocker“, wie es der Übungsleiter nennt. „Zudem werden sie immer stärker, seit die Urlauber zurück sind.“ Darüber hinaus wird die Partie vermutlich auf dem kleinen Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage in München-Neuperlach ausgetragen. „Darauf müssen wir unsere Spielweise einstellen“, so Schmidbauer. Bisher lief beim SEF viel über ein schnelles Umschaltspiel, das dürfte angesichts des kleineren Spielfelds schwieriger werden.

Personell muss der Coach wohl umbauen. Mesut Toprak ist krank, zudem fehlt Liam Russo wegen einer Zahn-OP. Und auch Stammkeeper Jonas Trost ist verletzt, Niclas Karremann vertrat ihn bereits am Wochenende. (Matthias Spanrad)