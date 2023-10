„Ein Punktgewinn wäre sehr gut“ – Otterfing will aufholen

Roland Trömer strebt ein Remis an. © MKF_MaxKalup

Nur drei Punkte aus fünf Spielen: Die SG Otterfing findet sich in der Bezirksliga 01 am unteren Tabellenende wieder – gelingt gegen Schwaig die Wende?

Otterfing – Ein schweres Heimspiel wartet am Sonntag um 17 Uhr auf die Frauenmannschaft des TSV Otterfing, die den FC Schwaig empfängt. Nach der jüngsten 1:5-Niederlage beim TSV Neubeuern ist der TSV auf den einzigen Abstiegsplatz der Bezirksliga 1 abgerutscht. Nun wollen die Otterfingerinnen bis zur Winterpause noch Punkte sammeln, um sich wieder im Tabellenmittelfeld zu etablieren.

„Wir haben an Schwaig aus der letzten Saison keine guten Erinnerungen.“

Gegner FC Schwaig steht mit zwei Siegen aus drei Spielen auf Platz sechs der Tabelle und geht als Favorit ins Spiel. „Wir haben an Schwaig aus der letzten Saison keine guten Erinnerungen und sind gewarnt“, sagt TSV-Trainer Roland Trömer. „Im Vergleich zur ersten Halbzeit des letzten Spiels müssen wir uns deutlich steigern und ein anderes Gesicht zeigen. Wenn wir an der zweite Halbzeit anknüpfen und gut in die Zweikämpfe kommen, ist etwas drin. Ein Punktgewinn wäre sehr gut.“ Nachdem sich die Krankheitslage entspannt hat, ist der Kader der Gastgeberinnen wieder besser besetzt.

Nicht im Einsatz ist am Wochenende der FC Real Kreuth, da die SG Parsberg/Au ihre Mannschaft kurz vor dem Saisonstart zurückgezogen hat. (Thomas Spiesl)