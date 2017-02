Siebald: "Die Mannschaft steht voll hinter Jacky"

FC Ismaning - Nun ist es amtlich: Jacky Muriqi und der FC Ismaning gehen im Sommer getrennte Wege. Auch der Spielführer des Bayernligisten, Maxi Siebald, hatte mit dieser Entscheidung offenbar nicht gerechnet.

"Die Mannschaft war von der Entscheidung sehr überrascht. Es gab ja keine offensichtlichen Gründe für ein Ende der Zusammenarbeit", gibt ein verwunderter Siebald gegenüber fussball-vorort.de zu Protokoll. Lange Jahre hatte Muriqi dem heutigen Pullacher Coach Frank Schmöller als Co-Trainer zugearbeitet, seit der Spielzeit 2013/2014 steht der 43-Jährige allein verantwortlich an der Seitenlinie. Siebald erinnert sich an schwierige Anfangszeiten: "Der Verein kann sich glücklich schätzen, dass Jacky die Mannschaft in einer brisanten Phase übernommen und zurück in die Bayernliga geführt hat." Dort liegt der FCI aktuell auf Rang elf, mit drei Zählern Vorsprung auf die Relegationsplätze.

Das Unternehmen Klassenerhalt soll in der Rückrunde erfolgreich zu Ende geführt werden - mit Muriqi auf der Kommandobrücke. Dass der Übungsleiter unter seinen Spielern weiterhin Rückendeckung genießt, bezweifelt Siebald nicht: "Die komplette Mannschaft steht voll hinter Jacky. Das Trainergespann wird die richtigen Worte finden."

Seine Enttäuschung über den Vorstandsbeschluss kann der Ismaninger Spielführer nicht ganz verbergen: "Natürlich finden wir das auch schade. Gerade weil Jacky innerhalb des Teams sehr geschätzt wird." Mit Kritik am Aufsichtsrat des Bayernligisten spart der 24-jährige Mittelfeldmann jedoch: "Das war eine Entscheidung des Vorstands und das haben wir so zu akzeptieren."

Quelle: fussball-vorort.de