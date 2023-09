Fraunberg fertigt Eichenkofen ab - Sieben Tore in Eitting und Reichenkirchen - Neuching verliert

A-Klasse 7 Donau/Isar kompakt

Während der FC Fraunberg nach dem 5:0-Erfolg gegen Eichenkofen Tabellenführer der A-Klasse ist, gewinnen auch Eitting II, Altenerding II und Herzogstadt II.

FC Eitting II gewinnt mit 5:2 gegen Langenpreising

Den zweiten Sieg in der Herbstfestzeit feierten die Eittinger nach einer beeindruckenden Mannschaftsleistung. Vor allem in der Defensive war der FCE stark. Trainer Matthias Kugler freute sich über den Schwung und die Motivation seiner Truppe, meinte aber auch, dass die Partie anders herum laufen hätte können, wenn Langenpreising seine guten Einschussmöglichkeiten genutzt hätte. Früh erzielte Jakob Heß per Foulelfmeter die Eittinger Führung, die Ion Tarchila nach einer Viertelstunde ausbaute. Der Torschütze entwickelte sich zum überragenden Spieler der Partie und traf noch zweimal eiskalt, was Zuschauer und Trainer begeisterte. Sebastian Simmet legte für die Platzherren nach. Für die SpVgg traf Christoph Reithmeier doppelt.

Souveräner Sieg für den FC Fraunberg im Topspiel

Im Topspiel fertigten die Gastgeber den bis dato überraschenden Tabellenführer aus Eichenkofen souverän mit 5:0 Toren ab und lösten ihn an der Spitze ab. Nicht umsonst zollte SpVgg-Pressesprecher Tommy Fries dem Gegner höchsten Respekt und zählte die Fraunberger mit zum engsten Favoritenkreis. Ein Doppelpack von Christian Daimer brachte nach einem Standard und einem weiten Flugball die 2:0-Pausenführung (9./12.) für Fraunberg. Tobias Bart legte den dritten Treffer nach, und als Manuel Mundigl sich bei der Flugbahn des Balles arg verschätzte, hatte Sebastian Hoof keine Mühe, auf 4:0 zu stellen. Den Schlusspunkt setzte Florian Lex mit einem berechtigten Foulelfmeter.

Sieben-Tore-Spektakel in Reichenkirchen

Ein wildes Spiel lieferten sich die beiden Teams – mit dem besseren Ausgang für Altenerding. SG-Trainer Robert Lex ärgerte sich über die teils schläfrige Leistung seiner Mannschaft. Dabei sah die Welt bis zur Pause noch rosig aus, denn Reichenkirchen führte nach kluger Ablage von Maximilian Wenhart auf seinen Spielertrainer 1:0. Der Vorlagengeber wie auch Georg Fink versemmelten dann aber weitere Tormöglichkeiten. Nach dem Wechsel drehte Altenerding das Spiel mit einem Doppelschlag durch Adonai Ngombo und den eingewechselten Tarik Mahjoub. Eine Tiefschlafphase der SG, so Trainer Lex, führte zu zwei weiteren Treffern der Gäste. Ngombo und Lukas Bachmair erhöhten auf 4:1. Reichenkirchen mühte sich, doch es reichte nur zur Ergebniskorrektur durch Lukas Peis und Wenhart (87./88.).

Faltermaier mit dem goldenen Tor: Hörlkofen/Wörth schlägt Schwaig II

Die Gastgeber begannen stark und hatten früh einige Großchancen, die aber alle durch die Bank versemmelt wurden. Dies schien sich zu rächen, denn Schwaig kam durch einen Standard aus dem Halbfeld zu einer Großchance. Doch SG-Keeper Korbinian Becker drehte den Ball mit einer Glanztat gerade noch um den Pfosten. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste gut organisiert. Hervorzuheben ist die souveräne Leistung von Schiedsrichter Andreas Hettenkofer, der auch zwei abseitsbehaftete Tormöglichkeiten richtig erkannte, wie SG-Trainer Lorenz Becker lobte. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte schließlich Luca Faltermaier, der einen Querpass vom eingewechselten Lukas Becker sicher zum 1:0 versenkte.

„Unnötige Niederlage“ für die SpVgg Neuching gegen Herzogstadt II

Angefressen berichtete Neuchings 2. Abteilungsleiter Andreas Fellermaier von einer völlig unnötigen Niederlage, welche mit einem Eigentor durch Lucas Bertsch begann, der seinen Keeper per Rückpass direkt zum Pausenstand bezwang. Dazwischen vergaben Johannes Graf, Til Koschewa und Rene Wagner beste Tormöglichkeiten. Die Gäste standen tief und massiv und kamen nach dem Ausgleichstor von Sven Wagner, der die Gastgeber wachrüttelte, durch einen Freistoßtreffer von der 16er- Kante durch Maximilian Ostermair zum Siegtreffer. (Walter Pelzl)