DJK Waldram verpasst Tabellenführer Kreuth eine reale Packung

Von: Rudi Stallein

Teilen

Waldramer Torschützen unter sich (v. li.): Jakob Münster, Luca Faganello, und David Velickovski bejubeln den klaren Sieg über den FC Real Kreuth. © rudi Stallein

Mit einer überraschend deutlichen 4:0-Packung schickte die DJK Waldram den Tabellenführer FC Real Kreuth nach Hause. Das Ergebnis geht in Ordnung.

Waldram – „Ich bin heute absolut zufrieden“, erklärte DJK-Trainer Günther Mücke, der zuvor eine der besten Leistungen seiner Elf in dieser Saison gesehen hatte.

Jakob Münster schießt Waldram früh in Führung

Dabei erwischten die Gastgeber einen Traumstart. Schon in der zweiten Minute lag der Ball zum ersten Mal im Kreuther Tor, aber Schiedsrichter Kutan Aydin erkannte den Kopfballtreffer von Jakob Münster nicht an. Nur einen Angriff später setzte sich der Waldramer Mitttelstürmer gegen zwei gegnerische Abwehrspieler durch und ließ allein vor dem Tor Gästekeeper Markus Lachenmair keine Chance. In der Folge entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. Zehn Minuten nach der Führung scheiterte Benedikt Bergmoser mit einem Schuss aus 16 Metern, den Lachenmair im Nachfassen entschärfen konnte. Auf der Gegenseite verhinderte DJK-Torhüter Florian Schubert bei einem tückischen Freistoß den Ausgleich.

Vorentscheidung schon kurz nach der Halbzeit

Gut 20 Minuten waren von der Uhr, als die Gastgeber ihren Vorsprung ausbauten: Ein Waldramer Eckball konnte von der Kreuther Hintermannschaft nicht geklärt werden, Waldrams Innenverteidiger Abdel Kabbaj ließ den Ball auf David Velickovski abtropfen, der aus der Distanz auf 2:0 erhöhte. „Wir wollten noch zehn Minuten weiter draufgehen, sie zu Fehlern zwingen“, gab DJK-Coach Mücke Einblick in die Taktik zu Beginn des zweiten Durchgangs. Der Plan ging auf. Fünf Minuten nach Wiederbeginn spielte Benedikt Bergmoser einen feinen Diagonalball in den Lauf von Luca Faganello, der allein vor dem Tor cool zum 3:0 abschloss. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, freute sich Mücke über die frühe Vorentscheidung.

DJK-Trainer Günther Mücke: „Wir sind auf einem guten Weg“

Die Gäste verzeichneten zwar wenig später einen Pfostentreffer nach einem Eckball, blieben ansonsten aber weitgehend harmlos in ihren Offensivbemühungen. Den Schlusspunkt setzte dann erneut Faganello mit einem etwas glücklich verwandelten Foulelfmeter, den Luca Hensel in der 78. Minute für die DJK herausgeholt hatte. „Wir sind auf einem guten Weg“, lautete das Fazit von Günther Mücke. (Rudi Stallein)

DJK Waldram - FC Real Kreuth 4:0 (2:0). - Tore: 1:0 (3.) Münster, 2:0 (21.) David Velickovski, 3:0 (50.) Faganello, 4:0 (78.) Faganello (Elfmeter). - Schiedsrichter: Kutan Aydin – Zuschauer: 120.

DJK Waldram: Schubert - Müller, Ettenhuber, Kabbaj, Faganello, David Velickovski, Münster, Häfner, Thalbauer, Bergmoser, Hensel. Eingewechselt: Schiegl, Daniel Velickovski, Stingl, Toppe, Dosch.