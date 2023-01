Freisinger Volleyballer Meister im Improvisieren

Wie aus einem Guss: Die Freisinger Volleyballer ließen in Ingolstadt von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer das Feld als Sieger verlassen würde. © Michalek

Die Bayernliga-Volleyballer des SC Freising haben einem kurzfristigen Ausfall getrotzt und bei der SG MTV Ingolstadt/TV Ingolstadt glatt mit 3:0 gewonnen.

Freising – Die Bayernliga-Volleyballer des SC Freising bleiben in der Erfolgsspur. Müheloser als erwartet und vor allem dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung setzten sie sich bei der SG MTV Ingolstadt/TV Ingolstadt deutlich mit 3:0 (25:15, 25:13, 25:22) durch. Damit behaupteten sie den dritten Tabellenplatz und sind weiterhin im Rennen um die Vizemeisterschaft.

Das Sportclub-Team ist seit Wochen durch Krankheitsfälle und Verletzungen gebeutelt – und diese Misere setzte sich vor der Auswärtspartie in Ingolstadt fort: Nur neun Akteure waren an Bord. Beim Einspielen verletzte sich dann auch noch Tobias Hoffmann. „Also mussten wir wie schon so oft in dieser Saison – diesmal allerdings sehr kurzfristig – improvisieren“, sagte Trainer Alex Oestmann. Der blieb jedoch, wie seine Mannschaft, völlig gelassen. Denn das Improvisieren beherrschen die Domstädter mittlerweile perfekt. Also gab es eine Umstellung im Team: Simon Goisser verließ seine angestammte Position auf der Diagonalen und wechselte auf die Außen, Maximilian Winter übernahm dafür die Diagonalposition.

Freisinger dominieren von Beginn an

Für einen Außenstehenden war nicht zu erkennen, dass die Freisinger improvisieren mussten. Ganz im Gegenteil: Das SCF-Team spielte von Beginn an wie aus einem Guss. Die Ingolstädter fanden in den ersten beiden Sätzen überhaupt nicht zu ihrem Spiel und konnten nicht an die starke Leistung beim jüngsten 3:2-Erfolg in Rosenheim anknüpfen. Taktisch kluge Aufschläge und ein geschlossener Block waren die Gründe für die Dominanz der Freisinger in den Durchgängen eins und zwei.

„Nach den beiden klar gewonnenen Sätzen lag natürlich die Schwierigkeit darin, die Konzentration hoch zu halten“, merkte Coach Oestmann an. In der Tat: Als die Freisinger im dritten Durchgang nur etwas vom Gas gingen, kamen die Gastgeber auf. Das SCF-Team bewies in der Schlussphase aber den nötigen Kampfgeist und behielt damit die Oberhand. „Die Ingolstädter waren letztlich nicht in der Lage, unsere kleinen Schwächen auszunutzen“, urteilte Oestmann, der mit der Leistung seines Teams am Ende sehr zufrieden war.

Vorzeitig den Klassenerhalt gesichert

Bereinigt man die Bayernliga-Tabelle, dann ist der SCF als Dritter der hartnäckigste Verfolger von Spitzenreiter SG Bayerwald Volleys. Dieses Thema spielte in den Augen von Oestmann nach dem Sieg aber nur eine untergeordnete Rolle. „Klar, das Heimspiel nächsten Samstag gegen den Zweiten TSV TB München wird ein Spitzenspiel. Aber wichtiger ist für mich, dass wir uns nun vorzeitig den Klassenerhalt gesichert haben.“

Beim SCF im Einsatz:

Geißelmeier, Goisser, Hoffmann, Kiendl, Kock, Liebl, Panev, Steinberg, Winter.

