Drei Punkte zum Saisonauftakt für die Aufsteiger Bergkirchen, Garching und Olympiadorf

Kreisliga München 1 kompakt

+ © hab Topeinstand: Dominik Hörmann (Nummer 11) und der TSV Bergkirchen gewannen das Spiel gegen Niederroth 3:0. Foto: hab © hab

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Bruno Haelke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

So kann man in die Kreisliga starten: Die Neulinge Bergkirchen, Garching und Olympiadorf holten im ersten Spiel drei Punkte - auch Lohhof und Untermenzing gehen als Sieger vom Platz.

Dachau – Zum Auftakt der Saison 2023/24 in der Fußball-Kreisliga München 1 haben die Aufsteiger auf sich aufmerksam gemacht: Türk Sport Garching schlug den SV Günding 4:1, der TSV Bergkirchen gewann gegen Niederroth 3:0 und der SV Olympiadorf gege Karlsfeld II 3:1.

Garching entscheidet Spiel nach 34 Minuten

FC Türk Sport Garching – SV Günding 4:1 (3:0): Kein guter Saisonauftakt für den SV Günding, beim Aufsteiger FC Türk Sport Garching gab es eine glatte 1:4-Niederlage. Bereits nach zehn Minuten führte der Gastgeber mit 2:0. Nemanja Rancic schnürte dabei einen Doppelpack in der 4. und 10. Minute. Nach 34 Minuten erzielte Luis Sako das 3:0 – und besorgte damit die Vorentscheidung. Das Team von SVG-Trainer Markus Remlein musste auf gleich neun Spieler verzichten, zu viel, um gegen einen gut aufgelegten Gastgeber mithalten zu können. Eine Art Ergebniskosmetik war das 1:3 durch Benedikt Kronschnabl in der 57. Minute. Selim Magat sorgte in der 75. Minute mit seinem Treffer zum 4:1 für den Endstand. Für den SV Günding gab es an diesem Tag in Garching nichts zu holen, schon gar nicht mit dem aufgebotenen Rumpfteam. Am kommenden Sonntag erwartet Günding den Bezirksliga-Absteiger SV Untermenzing. Eine Aufgabe, die sicherlich nicht einfacher wird. (Bruno Haelke)

„Es war ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe.“

TSV Bergkirchen – SV Niederroth 3:0 (1:0): Aufsteiger TSV Bergkirchen hat einen Traumeinstand hingelegt. Gegen den SV Niederroth gewann die Mannschaft von TSV-Spielertrainer Stefan Frimmer glatt mit 3:0 und wiederholte damit den Sieg aus dem Sparkassenpokal. Im Pokal endete die Partie sogar mit einem 5:1-Erfolg. Finn Seyer brachte sein Team nach 22 Minuten in Führung. Nach der Pause netzte Spielertrainer Stefan Frimmer per Elfer persönlich zum 2:0 (54.) ein, und Dominik Hörmann machte in der 84. Minute mit seinem Treffer zum 3:0 den Sack endgültig zu. „Es war ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe“, freute sich Frimmer. „Wir haben eine super Mannschaftsleistung gezeigt und dem Gegner nur eine wirkliche Chance gelassen, und das beim Stande von 3:0. Wir haben viele Chancen spielerisch kreiert.“ (Bruno Haelke)

„Wir waren schlecht, der Gegner war gut.“

SV Olympiadorf München – TSV Eintracht Karlsfeld II 3:1 (2:1): Bis kurz vor Halbzeit hatte es gut ausgesehen für die Karlsfelder. Fabio Palermo hatte die Eintracht-Zweite mit einem stramm geschossenen Foulelfmeter in Führung gebracht (23.). Sogar der zweite Treffer war möglich, doch die Karlsfelder ließen die große Möglichkeit liegen. Kurz vor der Pause kam es dann knüppeldick. Zunächst packte Tobias Muhr aus 18 Metern einen Strich von einem Schuss aus (43.), ehe Julius Gräbe ebenfalls von außerhalb des Strafraums die Partie drehte. „Die Gegentore kurz vor der Pause haben uns natürlich wehgetan“, sagte Eintracht-Coach Flo Beutlhauser. Die Antwort seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel blieb aus. Das lag auch daran, dass die komplette Offensivabteilung verletzt ausfiel. Außerdem glänzen Stützen wie Flo Schrattenecker und Peter Wuthe seit Saisonbeginn für das Karlsfelder Landesliga-Team. Bis auf eine Chance auf das 2:2 hatten die Gäste wenig zu bieten. Der Aufsteiger SV Olympiadorf konnte sich sogar erlauben, einen Elfmeter zu verschießen. In der 87. Minute machte Daniel Schlager mit dem dritten Treffer den Deckel drauf. Beutlhauser: „Wir waren schlecht, der Gegner war gut. Heute haben wir verdient verloren.“ (Moritz Stalter)

Last-Minute-Sieg für den SV Lohhof

SV Lohhof – SpVgg Erdweg 2:1 (1:1): In der vergangenen Saison trennten beide Teams nur vier Punkte in der Endabrechnung. Erdweg wurde Siebter, Lohhof lief zwei Plätze davor ein. „Ich bin mir sicher, dass die Lohhofer auch diese Saison eine Top-fünf-Platzierung erreichen werden“, ist Erdwegs Abteilungsleiter Robert Strixner überzeugt. Denn die Heimelf spielte stark. Angetrieben von Spielertrainer und Ex-Regionalliga-Crack Daniel Suck sowie Stürmer Luan da Costa Barros, setzten sie den Erdwegern zu. „Wenn die beiden fit sind, können sie den Unterschied ausmachen“, so Strixner. Zunächst jubelten allerdings die Erdweger. Anton Burghart verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0 (9.). Und wer weiß, wie es gelaufen, wäre, wenn Erdweg seine Topchance auf den zweiten Treffer genutzt hätte. Das Tor fiel allerdings auf der anderen Seite. David Stötzel stellte auf 1:1 (26.). Lohhof war in einem guten Kreisliga-Spiel das agilere Team und näher am Sieg als die Gäste. In der 85. Minute belohnte Nemanja Plavsic (85.) den SVL mit dem Siegtreffer. „Bitter, dass der Gegentreffer spät fällt, aber Lohhof hat verdient gewonnen“, so Strixner. (Moritz Stalter)

2:0-Führung für Untermenzing nach nur sieben Minuten

SV Untermenzing – SV Weichs 3:0 (2:0): Die Weichser machten in der Anfangsphase einen elementaren Fehler: Sie ließen Untermenzing spielen. Die Münchner nutzten ihre Freiräume, gingen nach einer schönen Kombination schon in der 3. Spielminute durch Dominik Pfister in Führung. Nur vier Minuten später ließ Baptiste Brachmann das 2:0 folgen. 0:2 also nach gerade mal sieben Minuten, und das bei dieser Hitze. Kommentar von Trainer Korbinian Regert: „Da haben wir schlecht verteidigt.“ Immerhin schafften es die Weichser dann, körperbetonter ans Werk zu gehen. So blieb es bis zur Pause beim 2:0 für Untermenzing. Nach Wiederbeginn hatten die Gäste eine sehr gute Chance auf den Anschlusstreffer. Doch Untermenzings Torhüter Florian Geck parierte den Schuss von Ibrahim Imamovic mit dem Fuß. Als Moritz Mösmang praktisch im Gegenzug nach einem Konter auf 3:0 stellte, war die Sache erledigt. Untermenzing verwaltete das Ergebnis, mehr war nicht mehr nötig. (Thomas Leichsenring)