KK1: Siege für die beiden Nachzügler – Hilgertshausen feiert Schützenfest

Die SG Altomünster/Pipinsried (rot-weiße Trikots) konnte am vergangenen Spieltag einen Heimsieg feiern. Hier eine Szene aus der Partie gegen den TSV Indersdorf. © Lewin Weinberger

Die beiden Nachzügler SG Altomünster/Pipinsried II und ASV Dachau II fuhren am letzten Spieltag vor der Winterpause Siege ein. In Hilgertshausen war unterdessen Schützenfest.

Die gesamte Hinrunde ist die ASV-Zweite sieglos geblieben. Der Rückrundenauftakt gegen den SV Odelzhausen war die letzte Möglichkeit, vor der Winterpause doch noch einen Dreier einzufahren. Die Dachauer wollten diese Chance nutzen. Sie starteten druckvoll und zwangen die Gäste zu Ballverlusten im Aufbau. Mathias Cebulla belohnte den ASV in der 12. Minute.

ASV Dachau II – SV Odelzhausen 1:0

Die Dachauer hielten das Tempo hoch und hatten weitere Möglichkeiten – einmal klingelte es an der Latte. Odelzhausen stabilisierten sich Ende der ersten Hälfte. Allerdings verletzte sich Torhüter Nicolas Sauter am Sprunggelenk. Ein Feldspieler musste in den Kasten.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Odelzhausener mehr vom Spiel und gute Möglichkeiten. Pfosten und Latte verhinderten den Ausgleich. Nach einer guten Stunde mussten auch die Dachauer den Torhüter wechseln, denn Luca Zimmermann rasselte nach einer Ecke mit einem Gegenspieler zusammen. „Er musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung raus“, sagte Trainer Dominikus Reischl. Seine Mannschaft verpasste es, den zweiten Treffer nachzulegen. So blieb es spannend. In der Schlussphase drückten die Gäste, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. „Es war ein Kraftakt“, so Reischl. (Moritz Stalter)

SG Altomünster/Pipinsried II – TSV Schwabhausen 2:0

Im letzten Spiel vor der Winterpause gelang der SG AltomünsterPipinsried II ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Nach verhaltenem Beginn ging Altomünster mit dem ersten gefährlichen Angriff in Führung. Eine schöne Kombination über Tobias Isemann und Kevin Kozica nutzte Paul Ottilinger in bester Mittelstürmermanier (21.).

Im Anschluss versuchte Fabian Frimmer aus 20 Metern sein Glück, doch Schwabhausens Keeper Höß parierte. Nach der darauf folgenden Ecke erzielte Fisher Kialanda das 2:0 (34.) aus den Gewühl heraus. Danach kam der Gast aus Schwabhausen zu seinen ersten Möglichkeiten, Alto-Keeper Hechtl und seine Vorderleute konnten den Anschlusstreffer aber verhindern.

Nach der Pause blieb Schwabhausen am Drücker. Die SG hatte einmal Glück, dass der Schiedsrichter auf Foul entschied, der Ball wäre im Tor gelandet. Nur eine Minute später hatte Schwabhausens Torjäger Christian Henning die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, zielte aber am Tor vorbei. Auf dem tiefen Rasen entwickelte sich mehr und mehr ein Kampfspiel mit vielen Gelben Karten. Die SG musste ab der 83. Minute nach Gelb-Rot gegen Johannes Felber in Unterzahl auskommen, rettete das 2:0 aber dank des starken Torhüters Quirin Hechtl und einer kämpferisch überzeugenden Leistung über die Zeit. (dn)

TSV Hilgertshausen – SV Türk Dachau 10:0

Der Sieg war sogar in dieser Höhe völlig verdient. Der TSV war von Beginn an hellwach und begann entsprechend druckvoll. Bereits in der 3. Minute eröffnete Sebastian Oberhauser den Torreigen. Hilgertshausen war klar überlegen und in bester Spiellaune. Marius Klimmer nach einem Freistoß von Sebastian Oberhauser per Kopf (18.) und Sebastian Oberhauser per Elfmeter, nachdem er selbst zuvor von von Dachaus Torwart Mert Özelik im Strafraum gefoult worden war (23.), besorgten die 3:0-Halbzeitführung.

Nach dem Pausentee ging es munter weiter, Hilgertshausen spielte vor allem über außen schnell nach vorne. Türk Dachau fiel komplett in sich zusammen. Marius Klimmer (2), Sebastian Oberhauser (2), Michael Kornprobst (2) und Stephan Detering trafen zum zweistelligen Heimsieg. „Wir haben zuletzt immer auf Kunstrasen gespielt und waren diese grenzwertigen Platzverhältnisse nicht gewohnt“, sagte Türk-Sprecher Hasan Kavuktepe. „Aber eigentlich fehlen mir die Worte nach dieser hohen Niederlage.“ (Robert Ohl)