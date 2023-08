Langenbach marschiert weiter - Siege für Attaching II und Moosburg

Von: Bernd Heinzinger

Steuerte zwei Treffer zum Langenbacher Sieg gegen den FC Wang bei: Julian Hauner. © Bernd Buchberger

Der SV Langenbach ist nach dem Sieg gegen Wang weiterhin Tabellenführer in der A-Klasse, allerdings punktgleich mit Attaching II und dem TSV Moosburg.

Landkreis – Der starke Regen machte an diesem Spieltag allen Mannschaften der A-Klasse 6 zu schaffen, die Partie zwischen Zolling II und Attenkirchen wurde deswegen sogar abgesagt. Die Fußballer des SV Langenbach ließen sich davon aber nicht beeindrucken, sie marschieren mit dem dritten Sieg nacheinander weiter.

„Ein Klassenunterschied war zu bemerken.“

SV Langenbach – SG FC Wang 5:0 (3:0). SVL-Coach Frank Vanselow durfte sich über einen entspannten Nachmittag freuen. Seine Männer machten bereits in der ersten Hälfte alles klar: „Die Wanger schossen vielleicht zweimal aufs Tor, und wir spielten souverän auf. Ein Klassenunterschied war zu bemerken“, so das Fazit des Trainers, der nach der einseitigen Partie keinen Grund zu meckern hatte.

Tore: 1:0/2:0 Julian Hauner (21./FE./35.), 3:0 Tim Karschewski (44.), 4:0 Sebastian Maune (75.), 5:0 Hannes Kain (80.).

Hajric mit Doppelpack beim 3:1-Sieg des BC Attaching II gegen Rudelzhausen

BC Attaching II – TSV Rudelzhausen 3:1 (1:0). Schon vor dem 1:0 habe seine Truppe vier sehr gute Chancen gehabt, sagte BCA-Trainer Thomas Stampfl: „Wir dominierten, brachten die Gäste aber durch einen Abwehrfehler im zweiten Abschnitt unnötig zurück ins Spiel.“ Die kurze Drangphase Rudelzhausens nach dem Anschluss habe man aber gut gemeistert und anschließend wieder souverän aufgespielt: „Insgesamt brachten wir – bis auf das Gegentor – sowohl vorne als auch hinten eine gute Leistung aufs Feld.“

Tore: 1:0 Andreas Wallner (43.), 2:0/3:1 Muhamed Hajric (48./71.), 2:1 Daniel Dlugosch (53.).

Moosburg gewinnt mit 3:0 in Haag

VfR Haag – TSV Moosburg 0:3 (0:2). Auf dem tiefen Platz habe seine Truppe nur schwer in die Partie gefunden, sagte Moosburgs Coach Andreas Lienhard: „Die Haager vergaben zu unserem Glück anfangs eine Topchance, sonst wäre es sicher schwer geworden.“ Ab der 25. Minuten steigerten sich die Gäste und schossen bereits in der ersten Hälfte zwei Tore: „Im zweiten Abschnitt ließen wir nichts mehr anbrennen und lösten die Situationen spielerisch gut“, lobte Lienhard. „Mit dem auch in der Höhe verdienten Sieg sind wir sehr zufrieden.“

Tore: 0:1 Benedikt Wagner (34.), 0:2 Emmanuel Faloba (43.), 0:3 Tobias Gessler (52).

„Aufgrund der ersten Hälfte fühlt es sich für uns wie zwei verlorene Punkte an.“

SC Oberhummel – SC Tegernbach 1:1 (1:1). Die erste Hälfte habe seine Truppe eigentlich im Griff gehabt, aber viele Hochkaräter vergeben, so SCO-Coach Anton Hirschfeld: „Dann kassierten wir leider unglücklich das 0:1.“ Die Hummler hätten sich aber schnell wieder gefangen und weiter Gas gegeben. Nach dem schön herausgespielten 1:1 sah er im zweiten Abschnitt eine ausgeglichenere Partie: „Es gab nur noch wenige Chancen auf beide Seiten, aufgrund der ersten Hälfte fühlt es sich für uns wie zwei verlorene Punkte an.“

Tore: 0:1 Marti Ewerling (13.), 1:1 Thomas Geltinger (21.). (Bernd Heinzinger)