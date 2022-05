Siegtor zum Abschied - Sebastiano Nappo verlässt den SV Heimstetten

Von: Patrik Stäbler

Zweikampf an der Außenlinie: Severin Müller (l.) im letzten Saisonspiel des SV Heimstetten beim 2:1-Heimsieg gegen den VfB Eichstätt. Foto: Gelard Förtsch © Gelard Förtsch

In seinem vorerst letzten Spiel für den SV Heimstetten avancierte Sebastiano Nappo zum Matchwinner. Trainer Christoph Schmitt zieht nach der Saison ein Fazit.

Heimstetten – Ausgerechnet der scheidende Sebastiano Nappo hat dem SV Heimstetten im letzten Spiel dieser Regionalligasaison einen gelungenen Abschluss beschert. Im Heimduell gegen den VfB Eichstätt traf der Offensivmann in der 88. Minute ins Schwarze und sicherte dem SVH dadurch einen 2:1-Erfolg – und das, obschon die Platzherren zur Pause noch in Rückstand gelegen waren.

„Dieser Sieg zum Ende tut uns gut und war auch gut für die Stimmung rund um den Sportpark“, freut sich Trainer Christoph Schmitt, dessen Mannschaft den Klassenerhalt schon zwei Wochen zuvor fix gemacht hatte.

SV Heimstetten: Coach Christoph Schmitt mit gemischten Gefühlen nach dem Saisonfinale

Nun beendet der SVH als Tabellen-14. eine Saison, nach der Schmitt ein zweigeteiltes Fazit zieht. Einerseits sei man „sehr happy, dass wir uns trotz dieser Wahnsinnsserie im Herbst retten konnten“, sagt der Coach mit Blick auf die neun Niederlagen am Stück, die seine Elf von Oktober bis Januar kassierte. Andererseits sei es „aber auch ein bisschen schade, dass wir es nicht geschafft haben, nichts mit dem Klassenerhalt zu tun haben“, so Schmitt. Schließlich habe seine Elf gerade in den so erfolgreichen vergangenen Wochen gezeigt, dass sie dafür durchaus das Potenzial gehabt hätte.

Dabei hatten die Heimstettner zuletzt wegen Verletzungen und Krankheiten auf etliche Stammkräfte verzichten müssen – so auch im letzten Spiel gegen Eichstätt.

SV Heimstetten kann Abwehrriegel des VfB Eichstätt erst nach der Pause knacken

Immerhin kehrte Stammkeeper Maximilian Riedmüller ins SVH-Tor zurück, wo er schon in der zweiten Spielminute im Blickpunkt stand. Denn da profitierten die Gäste von einer Unstimmigkeit zwischen dem Torhüter und einem Verteidiger, die Sebastian Graßl prompt mit dem 0:1 bestrafte.

„Das war das, was uns auf keinen Fall passieren sollte“, sagt Schmitt über den frühen Rückstand. „Denn Eichstätt ist eine Mannschaft, die sehr gut verteidigt.“ Tatsächlich bissen sich die Heimstettner in der ersten Hälfte an der dicht gestaffelten Defensive des VfB die Zähne aus. Erst nach der Pause habe seine Mannschaft mehr Geschwindigkeit und mehr Druck in ihr Spiel gebracht, so Schmitt – und das wurde alsbald belohnt. So erzielte Alexis Fambo nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich, als die Kugel etwas glücklich im Sechzehner zu ihm sprang, und der 22-Jährige sie aus spitzem Winkel ins Netz setzte.

„Der Sieg war aus meiner Sicht absolut verdient.“

In der Folge waren die Gastgeber klar überlegen, hatten gefühlt 75 Prozent Ballbesitz und auch mehrere Chancen - etwa durch einen Freistoß von Lukas Riglewski und einen feinen Fernschuss von Sebastiano Nappo. Der 26-Jährige war es dann auch, der – als alles bereits mit einem Remis rechnete – seiner Mannschaft doch noch zum Sieg verhalf. Aus 16 Metern zirkelte der Filigrantechniker den Ball ins Kreuzeck und markierte damit sein vorerst letztes Tor im SVH-Trikot, da Nappo den Klub verlassen wird.

„Eichstätt ist im ganzen Spiel nur zweimal gefährlich vor unser Tor gekommen. Und wir haben es gerade in der zweiten Halbzeit sehr ordentlich gemacht“, resümiert Christoph Schmitt. „Deshalb war der Sieg aus meiner Sicht absolut verdient.“ PATRIK STÄBLER

SV Heimstetten - VfB Eichstätt 2:1 (0:1)

SVH: Riedmüller (50. Knauf), Gebhart, Sengersdorf, Reuter, Fambo, Mwarome, Müller (79. Ziljkic), Tunc, Riglewski, Nappo (90. Pavlidis), Skrijelj (50. Weser).

Tor: 0:1 Graßl (2.), 1:1 Fambo (48.), 2:1 Nappo (88.).

Schiedsrichter: Steffen Grimmeißen (SpVgg Löpsingen).

Zuschauer: 150.