„Haben es ihnen viel zu leicht gemacht.“ - Sulzemoos verliert deutlich bei der SK Srbija München

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

Trotz der Niederlage gegen Srbija München: Aufsteiger Sulzemoos startet mit neun Punkten aus vier Spielen erfolgreich in die Saison. © Bruno Haelke

Nach einem starken Saisonstart muss sich Aufsteiger Sulzemoos erstmals in der Bezirksliga Nord bei der SK Srbija München geschlagen geben.

Sulzemoos – Das Sulzemooser Sommermärchen hat am gestrigen Sonntagnachmittag ein abruptes Ende gefunden. Nach drei Siegen zum Saisoneinstieg unterlagen die Sulzemooser bei der SK Srbija München klar mit 1:4 (0:1). SVS-Trainer Berni Ahammer hatte schon vor der Partie betont, dass neun Punkte aus drei Spielen für einen Aufsteiger natürlich großartig sind, das Saisonziel aber trotz des Traumstarts nur Klassenerhalt heißen könne.

Die SK Srbija ist wie Sulzemoos neu in der Bezirksliga Nord. Doch es gibt einen großen Unterschied: Während die Sulzemooser als Meister der Kreisliga München 1 ihren Aufstieg feiern konnten, wurden die Neuperlacher von der Bezirksliga Ost in die Nord-Staffel versetzt. Und in der vergangenen Saison schon zeigten sie, was in ihnen steckt: Die SK Srbija schloss die Saison auf Tabellenplatz zwei ab, war vor allem extrem heimstark. Den Aufstieg in die Landesliga verpasste die SK erst in der Relegationsrunde.

„Die Abstände stimmten nicht, wir kamen nicht in die Zweikämpfe.“

In der ersten Halbzeit sah es gestern Nachmittag aus Sulzemooser Sicht noch ganz ordentlich aus. Yusuf Abdulhalim Rubeya staubte zwar nach 13 Minuten für die Gastgeber zum 1:0 ab, doch in der Folge blieb der Kasten von SVS-Schlussmann und Kapitän Maximilian Kronschnabl sauber. Alex Rupp und Yasin Kökner hatten sogar Chancen auf ein Tor.

Doch schon in den ersten 45 Minuten war unübersehbar, dass die Sulzemooser das, was sie in den vergangenen Spielen ausgezeichnet hatte, diesmal nicht so recht umsetzen konnten. „Die Abstände stimmten nicht, wir kamen nicht in die Zweikämpfe“, kritisierte Ahammer.

Zwei schnelle Tore nach der Halbzeit: SK Srbija mit der Entscheidung

Das rächte sich nach der Pause schnell. Erst erhöhte Stefan Knezevic unmittelbar nach Wiederbeginn nach einem Sulzemooser Ballverlust per Kopf auf 2:0, nur acht Minuten später ließ Stefan Perovic das 3:0 folgen. Spätestens jetzt war klar, dass es an diesem Sonntag nur einen Sieger geben konnte und Sulzemoos erstmals in dieser Saison leer ausgehen würde.

Zumindest gelang dem Neuling noch ein Ehrentor. Maximilian Köpf erzielte in der Nachspielzeit das 1:4. Sergen Retzep hatte maßgerecht serviert.

Die SK Srbija habe ganz gut gespielt, schloss Ahhammer, „die haben gute Fußballer in ihren Reihen. Aber wir haben es ihnen viel zu leicht gemacht.“ (Thomas Leichsenring)