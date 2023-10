Slowik-Elf in Landsberg ohne Chance - Puch auch gegen Althegnenberg II in der Offensive schwach

Der SV Puch (rote Trikots) kam gegen Althegnenberg II ins Straucheln. Foto: weber © weber

In der B-Klasse haben Althegnenberg II und Landsberg allen Grund zu jubeln: Der SV schlägt Puch, der FC besiegt Kottgeisering.

Landkreis – Für Kottgeisering gibt es in Landsberg nichts zu holen. Auch Puch kommt zuhause gegen Althegnenbergs Resere arg unter die Räder.

B-Klasse 1: Althegnenberg II gewinnt gegen Puch

SV Puch - SV Althegnenberg II 2:5 – Die Schwäche der Pucher Elf im Angriff zeigte sich auch wieder mit dem Auftritt zuhause gegen die Reserve von Althegnenberg. Beide Teams hatten bisher nur drei Siege, für Althegnenberg wurde es jetzt einer mehr. Gegen Puch setzte sich der SVA deutlich mit 5:2 durch. Torschützen wurden aus dieser Partie nicht gemeldet.

B-Klasse 3: Kottgeisering verliert in Landsberg

FC Landsberg - SV Kottgeisering 3:1 (0:0) – Da hätte ein Sieg schon richtig gut getan. Doch auswärts in Landsberg, das weiß Kottgeiserings Coach Uwe Slowik leider nur zu gut, ist die Heimelf eigentlich immer in Bestbesetzung. Auswärts dagegen tun sich die Landsberger oftmals schwer, eine komplette Mannschaft aufs Feld zu schicken. Diesmal jedoch musste die Slowik-Elf eben auswärts antreten und da wusste man im Vorfeld schon, dass es schwierig werden würde. „Wenn die zuhause alle da sind, wird es richtig hart.“ Und er sollte Recht behalten. „Sie waren uns einfach überlegen, sowohl technisch als auch körperlich“, so Slowik hinterher. Dabei hatten sich die Gäste in der ersten Hälfte noch gut zur Wehr setzen können, den Landsbergern sollte kein Tor glücken. Nach der Pause jedoch fielen gleich zwei Tore hintereinander für die Gastgeber (55./59.). Und in der Schlussphase donnerte es noch einmal im Kottgeiseringer Kasten (72.).

„Die Leistung von Landsberg muss man anerkennen, die sind spielstark.“

Für die Ehrenrettung der Kottgeiseringer sorgte Simon Ostermeir, dem der Anschlusstreffer zum 1:3 gelingen sollte (79.). Doch das Spiel war für den SVK dann nicht mehr zu drehen. „Da fehlt uns halt einfach auch noch ein bisschen die Cleverness“, meinte Slowik. „Aber die Leistung von Landsberg muss man anerkennen, die sind spielstark“. (Stephanie Hartl)