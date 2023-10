Spannung um Platz drei: Aich kassiert Klatsche in Landsberg – Mammendorf nutzt seine Chance

Von: Dieter Metzler

Vierte Saisonniederlage: Der FC Aich muss sich in Landsberg deutlich geschlagen geben. © Dieter Metzler

Landsberg II ist eine Nummer zu groß: Der FC Aich muss eine deutliche Niederlage einstecken – Richtung Aufstiegsrunde wird es in der Kreisliga eng.

Aich – Verspielt der FC Aich noch den dritten Platz? Mit einer 1:5-Niederlage kehrte die Elf von Trainer Bastian Jaschke am Samstagabend aus Landsberg zurück. Nachdem sich Moorenweis zu Hause ein Unentschieden leistete, sind die Landsberger nunmehr alleiniger Tabellenführer. Die Moorenweiser haben den zweiten Platz sicher. Aber Aich könnte den für die Aufstiegsrunde wichtigen dritten Platz noch verlieren.

„Wäre uns das 2:2 gelungen, wäre das Spiel anders verlaufen.“

Der frühe Rückstand hat der Jaschke-Elf überhaupt nicht in die Karten gespielt. „Wir hatten zwar auch unsere Chancen, beispielsweise Manuel Milde und Florian Friedrich, und die klarste kurz vor der Pause Kristian Paluca, aber leider nicht genutzt.“ In den zweiten 45 Minuten änderte Jaschke die Taktik. Landsberg zeigte sich unbeeindruckt und erzielte das 2:0 (48.). Nach dem 2:1-Anschlusstor durch Manuel Milde schien die Partie kurz zu kippen. Aber Simon Wesingers Schuss krachte nur an die Querlatte, und eine weitere dicke Chance der Aicher vereitelte der Landsberger Torhüter mit einer Glanzparade. „Wäre uns in der Phase das 2:2 gelungen, wäre das Spiel anders verlaufen“, so Jaschke. Landsberg gab sich dann keine Blöße. Nach dem 3:1 (75.) setzte Aich auf Offensive und kassierte zwei weitere Treffer. „Wir müssen in den letzten beiden Spielen einfach vorne treffen und hinten dicht machen“, so Jaschke. Er sei weder pessimistisch noch optimistisch. (Dieter Metzler)

„Klare Angelegenheit“ in Penzing

Mammendorf – Es wird noch einmal richtig spannend im Kampf um den dritten Platz in der Kreisliga 4 zwischen dem FC Aich und dem SV Mammendorf, der entscheidend für die Aufstiegsrunde ist. Nachdem Aich in Landsberg am Samstag verlor, nutzte Mammendorf den Patzer des Tabellendritten und kehrte mit einem 4:0-Auswärtssieg vom FC Penzing zurück. Zwei Spieltage vor dem Ende der Vorrunde trennt Aich und Mammendorf nur noch ein Punkt.

„Es war eine relativ klare Angelegenheit“, berichtete der zweifache Torschütze Johannes Eberle. Die schnelle Führung in der zweiten Minute spielte der Elf von Mammendorfs Trainer Dominik Piotrowski dabei in die Karten. Als dann nach elf Minuten auch noch Johannes Resl auf 2:0 erhöhte, kam noch mehr Sicherheit ins Spiel der Mammendorfer. Sekunden vor der Pause schlug Resl zum zweiten Mal zu und erhöhte auf 3:0. Von einer Vorentscheidung wollte Eberle aber noch nichts wissen, zumal in der Vergangenheit Mammendorf in den zweiten 45 Minuten immer wieder mal schwächelte.

„Wir haben diesmal nicht nachgelassen, sondern gleich nachgelegt.“

Diesmal sorgte Eberle mit seinem zweiten Treffer kurz nach er Pause jedoch selbst für die endgültige Entscheidung. „Es war eigentlich relativ früh die Luft raus in der Begegnung“, so Eberle. „Penzing hatte keinen gefährlichen Schuss auf unser Tor abgegeben. Wir haben diesmal nicht nachgelassen, sondern gleich nachgelegt.“ (Dieter Metzler)