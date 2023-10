„Wir haben ein Ziel, wir wollen vorne dranbleiben“ – Spannendes Verfolgerduell in Moosinning

Drunter und drüber ging es im letzten Heimspiel des FC Moosinning gegen Waldkraiburg (rot), das die Gelb-Schwarzen letztlich mit 2:0 Toren gewannen. Foto: Günter Herkner © Günter Herkner

In der Bezirksliga Ost steht ein echtes Topspiel an: Der FC Moosinning empfängt den ESV Freilassing.

Moosinning – Nach zweiwöchiger Spielpause steigt der FC Moosinning an diesem Samstag wieder ins Bezirksliga-Geschehen ein. Die Elf von Trainer Christoph Ball erwartet um 15 Uhr den Tabellenzweiten ESV Freilassing zum Verfolgerduell und könnte mit einem Sieg nach Punkten zu den „Eisenbahnern“ aufschließen.

Schmitzberger gegen Lechner: Duell der Toptorjäger

Das Team von Spielertrainer Albert Deiter liegt nur einen Punkt hinter dem neuen Tabellenführer SV Neuperlach, dem sich die Freilassinger zuletzt 0:1 geschlagen geben mussten. Mit je 14 Gegentreffern stellen beide Mannschaften sehr solide Abwehrformationen, wobei Moosinning allein im ersten Spiel gegen Raubling sieben Tore kassiert, dann aber häufig zu Null gespielt hat. Im Angriff hat Freilassing mit 28 Treffern knapp die Nase vorne, für Moosinning stehen 24 Tore zu Buche.

Das Duell zwischen den beiden Mannschaften ist auch das Duell der beiden Torjäger Marco Schmitzberger und Maxi Lechner: Der Freilassinger steht mit neun Toren auf Rang zwei der Torschützenliste, hinter dem Saaldorfer Michael Hausner (11 Tore), Lechner teilt sich mit acht Toren den dritten Platz, zusammen mit fünf anderen Spielern. Neben Schmitzberger müssen die Hausherren aber auch auf Tim Bageritz ein Auge haben, der bislang sechsmal in Schwarze getroffen hat.

„Wir müssen schauen, dass wir hinten weniger Fehler machen.“

In der vergangenen Woche hatte es Trainer Ball etwas ruhiger und damit regenerativer angehen lassen, in dieser Woche hat er dann aber die Zügel wieder angezogen. „Wir haben ein Ziel, wir wollen vorne dranbleiben. Dazu brauchen wir einen Sieg, aber wissen natürlich um die Qualität der Freilassinger“, sagt er. „Wir müssen schauen, dass wir hinten weniger Fehler machen, aber vor allem müssen wir unsere Chancen besser nutzen als gegen Neuperlach, als wir einige Hundertprozentige ausgelassen haben.“ Verzichten muss er auf Luis Haumann (Leiste), dafür ist Bastian Lanzinger wieder an Bord. Tipp: 1:1. (Michael Buchholz)

FCM-Kader

Siegl, D. Auerweck; Stauf, Bagci, Lanzinger, Reiser, C. Ball, Haas, T. Auerweck, Jakob, Fitzpatrick, Ulitzka, Werndl, Hawkins, Henneberger, A. Auerweck, Agbarha, Gröber, Lechner