Türkgücü hofft nach drei Absagen auf Topspiel gegen Aubstadt – noch kein Toto-Pokal-Termin

Von: Sarah Georgi

Oktay Kaya (l.) geht fest davon aus, dass das Spiel gegen Aubstadt trotz des schlechten Wetters stattfinden kann. Stefan Maderer (r.) und sein Team dürfte das freuen. © Collage: FuPa; IMAGO / regiopictures

Trotz der spätherbstlichen und nun winterlichen Wetterverhältnisse plant Türkgücü München fest damit, dass dieses Wochenende gespielt werden kann.

München – Türkgücü München hat seit dem 11. November nicht mehr gespielt, obwohl sowohl die Regionalliga-Saison als auch der Toto-Pokal in vollem Gange waren. Zuerst fiel Mitte November das Spiel gegen den TSV Aubstadt dem Regen in München zum Opfer. Am 18. November war das Toto-Pokal-Viertelfinale gegen den FC Ingolstadt angesetzt, welches wegen einer begrenzten Anzahl an Spielen im Grünwalder Stadion in Rosenheim ausgetragen hätte werden sollen.

Doch auch hier machte das Wetter den Münchnern einen Strich durch die Rechnung. Und da aller guten Dinge drei sind, wurde vergangenes Wochenende auch das Regionalliga-Spiel bei der SpVgg Ansbach abgesagt. Der Rasen hatte durch das Wetter und die vergangenen Spiele schon zu sehr gelitten.

„Wir planen damit, dass wir am Sonntag spielen.“

Vor der Winterpause soll nun das Spiel gegen den TSV Aubstadt nachgeholt werden. Die Wetter-Prognosen für das Wochenende sind nicht die besten, doch Türkgücü München geht fest davon aus, dass gespielt werden kann. Der Organisatorische Leiter von Türkgücü München, Oktay Kaya, sagt: „Wir planen damit, dass wir am Sonntag spielen.“ Im Falle einer Absage würde der Verein wohl am Freitag Bescheid bekommen, weil am Samstag noch ein Spiel des Liga-Konkurrenten FC Bayern II ansteht.

Kaya rechnet damit, dass, „wenn Bayern am Samstag spielt, wir auch am Sonntag spielen können.“ Sollte er Recht behalten, empfängt Türkgücü München am Sonntagnachmittag um 14 Uhr im Grünwalder Stadion den TSV Aubstadt zum Spitzenspiel. Türkgücü ist aktuell auf dem dritten Tabellenplatz, die Gäste sind nur einen Platz dahinter. Im Falle eines Sieges würde die Elf von Alper Kayabunar den Anschluss nach oben halten und hätte so noch eine minimale Chance auf das Relegationsspiel um den Aufstieg, sollte Würzburg in dieser Saison noch stolpern.

Toto-Pokal-Viertelfinale gegen Ingolstadt voraussichtlich Ende Februar/Anfang März

Im Gegensatz zum Liga-Spiel ist das Viertelfinale des Bayerischen Toto-Pokals zwischen Türkgücü München und dem FC Ingolstadt immer noch nicht neu angesetzt. Kaya: „Da haben wir leider noch keinen neuen Termin. Wir werden jetzt mit Ingolstadt sprechen, wie wir das am besten machen können.“ Er rechnet derzeit mit einer Austragung Ende Februar/Anfang März 2024. Die Halbfinals wurden für den 09. April 2024 terminiert, Zeitdruck gibt es also noch nicht. Auf den Sieger wartet Titelverteidiger FV Illertissen.

Die Spielverlegung ändert aber nichts an Türkgücüs Stadion-Problematik. Da im Grünwalder Stadion wegen einer durch die Stadt begrenzten Anzahl von 50 Spielen (Grund: Lärm- und Anwohnerschutz) Türkgücü München nur zwölf Spiele pro Saison austragen darf, wurde das Spiel ursprünglich nach Rosenheim verlegt. Das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße wird neben Türkgücü vor allem von 1860 und dem FC Bayern II genutzt. Beide Teams tragen alle Heimspiele auf Giesings Höhen aus.

Türkgücü spielt wohl auch zukünftig ihre Ausweichspiele in Heimstetten

Als möglicher Austragunsort für das Viertelfinale des Toto-Pokals ist auch der Sportpark in Heimstetten wieder in der Verlosung. „Die Bindung zu Heimstetten ist sehr stark. Man versteht sich sehr, sehr gut“, sagt Kaya. Türkgücüs Organisatorischer Leiter geht deshalb davon aus, dass „Heimstetten auch in Zukunft Ausweichspielstätte von Türkgücü München bleibt“. (Sarah Georgi)