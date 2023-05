Relegation zur BZL: Derbykracher im Halbfinale - steigt Stiller mit 49 nochmal auf?

Termine stehen fest

Die Relegation zu den Bezirksligen in Oberbayern ist ausgelost. Der Überblick über die anstehenden Partien.

München - Jetzt geht es in die Verlängerung. Die Relegationsteilnehmer für die kommende Bezirksliga-Saison stehen fest. Die Teams müssen sich noch einmal in maximal vier harten Spielen beweisen, wenn sie in der kommenden Saison dabei sein möchten. In der Gruppe A will Spielertrainer Michi Stiller den TSV Allershausen mit 49 noch einmal in eine höhere Klasse führen. Im zweiten Duell wartet das Derby zwischen Untermenzing und Obermenzing. Der Überblick über die drei Gruppen zur Bezirksliga Nord, Ost und Süd.

Gruppe A zur Teilnahme an der Bezirksliga Nord

1. Halbfinale

31. Mai, 18:30 Uhr: FC Sandersdorf - TSV Allershausen

3. Juni, 15 Uhr: TSV Allershausen - FC Sandersdorf

2. Halbfinale

31. Mai, 18:30 Uhr: SV Untermenzing - SV Waldeck-Obermenzing

3. Juni, 15 Uhr: SV Waldeck-Obermenzing - SV Untermenzing

Die Sieger der beiden Halbfinals nach Hin- und Rückspiel spielen in den beiden Finalspielen am Mittwoch, 7. Juni und Samstag, 10. Juni den Teilnehmer für die kommende Bezirksliga-Saison aus.

Gruppe B zur Teilnahme an der Bezirksliga Ost

1. Halbfinale

31. Mai, 18:30 Uhr: VfL Waldkraiburg - TSV Buchbach II

3. Juni, 15 Uhr: TSV Buchbach II - VfL Waldkraiburg

2. Halbfinale

31. Mai, 18:30: ASV Großholzhausen - SC Baldham-Vaterstetten

3. Juni, 15 Uhr: SC Baldham-Vaterstetten - ASV Großholzhausen

Die Sieger der beiden Halbfinals nach Hin- und Rückspiel spielen in den beiden Finalspielen am Mittwoch, 7. Juni und Samstag, 10. Juni den Teilnehmer für die kommende Bezirksliga-Saison aus.

Gruppe C zur Teilnahme an der Bezirksliga Süd

1, Halbfinale

31. Mai, 18:30 Uhr: TSV Geiselbullach - SC Unterpfaffenhofen-Geremering

3. Juni, 15 Uhr: SC Unterpfaffenhofen--Germering - TSV Geiselbullach

2. Halbfinale

31. Mai, 18:30 Uhr: DJK Pasing - TSV Peißenberg

3. Juni, 15 Uhr: TSV Peißenberg - DJK Pasing

Die Sieger der beiden Halbfinals nach Hin- und Rückspiel spielen in den beiden Finalspielen am Mittwoch, 7. Juni und Samstag, 10. Juni den Teilnehmer für die kommende Bezirksliga-Saison aus. (jb)