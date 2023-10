Spitzenduo patzt - Boche-Hattrick binnen sechs Minuten - Oberhummel gewinnt deutlich

Von: Bernd Heinzinger

Sein erster Streich: Langenbachs Julian Hauner (r.) erzielt das zwischenzeitliche 1:1 gegen den BC Attaching II um Marcus Huber. Der SVL-Stürmer traf später noch einmal. Foto: lehmann © lehmann

Überraschungen in der A-Klasse: Langenbach und Attenkirchen gehen nicht als Sieger vom Platz. Außerdem zeigt sich der SC Tegernbach in Torlaune.

Landkreis – Die Langenbacher Siegesserie in der A-Klasse 6 ist gerissen. Zu Hause gegen den BC Attaching II gab es erstmals nur ein Unentschieden. Schlimmer erwischte es allerdings den Verfolger aus Attenkirchen, für ihn gab es eine Pleite beim Aufsteiger FC Moosburg II.

Kein Sieger in Wang

SG FC Wang – TSV Moosburg 2:2 (1:0). Mit einer kämpferisch tollen Vorstellung habe man die favorisierten Gäste lange nicht ins Spiel kommen lassen, lobte Wangs Trainer Robert Wanka. Vor dem 1:0 durch ein Eigentor gab es sogar noch einen Pfostentreffer der Hausherren. Die Führung sei deshalb absolut verdient gewesen. In der Schlussphase aber drückten die Moosburger und kamen zu diversen Möglichkeiten. „Daher ist das Unentschieden schon gerecht. Wir sind mit dem Punkt zufrieden, hätten aber gerne mehr gehabt“, betonte Wanka.

Tore: 1:0 Mert Can (21./ET), 2:0 Johannes Widl (63.), 2:1 Tobias Gessler (82.), 2:2 Emmanuel Faloba (87./FE).

Aufsteiger Moosburg II fügt Attenkirchen erste Saisonniederlage zu

FC Moosburg II – SpVgg Attenkirchen 1:0 (0:0). Der Sieg des Aufsteigers über das zuvor ungeschlagene Attenkirchen ist eine riesige Überraschung. Gästetrainer Michael Huber meinte, dass sich Moosburg II überraschend gut gewehrt habe: „In der zweiten Hälfte waren wir zwar dominant, aber der einzige Schuss des Gegners ging halt in den Kasten.“ Pech habe man gehabt, weil ein eigenes Tor wegen einer fragwürdigen Abseitsentscheidung nicht gegeben worden sei. „Ansonsten sind wir aber selbst schuld, weil wir unsere Chancen nicht reingemacht haben“, bilanzierte Coach Huber, der 8:1 Torschüsse aus SpVgg-Sicht zählte.

Tor: 1:0 Robert Hagl (54.).

„Wir haben den Ball laufen lassen, und vor allem die Außen waren diesmal sehr stark.“

SC Oberhummel – SpVgg Zolling II 4:1 (3:0). Über 75 Minuten habe seine Truppe eine sehr gute Leistung gezeigt, lobte SCO-Trainer Anton Hirschfeld: „Wir haben den Ball laufen lassen, und vor allem die Außen waren diesmal sehr stark.“ Dementsprechend verdient habe man die Führung bis auf 4:0 erhöht, ehe in der Schlussphase verständlicherweise die Luft ein bisschen raus gewesen sei.

Tore: 1:0/2:0 Tobias Maier (2./31.), 3:0 Vitus Paulus (39.), 4:0 Anton Hirschfeld (59.), 4:1 Simon Loibl (82./ET).

Palzing II und Haag teilen sich die Punkte

SVA Palzing II – VfR Haag 1:1 (0:1). Das Unentschieden gehe laut SVA-Trainer Manfred Bullok letztlich in Ordnung: „Die Haager waren in der ersten Hälfte besser, wir nach der Pause. Daher ist die Punkteteilung verdient.“ Alle Männer hätten sich voll reingehauen und so eine abermals sehr prekäre Personalsituation, die durch zwei kurzfristige Ausfälle noch verschärft wurde, ein wenig kompensiert.

Tore: 0:1 David Bachmeier (45.), 1:1 Maximilian Erreth (59.).

„Die Attachinger waren unser bis dato stärkster Gegner.“

SV Langenbach – BCA Attaching II 2:2 (1:1). Die Punkteteilung sei laut SVL-Coach Frank Vanselow absolut in Ordnung und nach der Attenkirchener Pleite auch ein gutes Ergebnis. Nach dem unglücklichen 0:1 habe seine Truppe Gas gegeben und den verdienten Ausgleich geschafft. Später verwandelte der SVL nach abermaligem Rückstand einen gerechtfertigten Elfmeter. „Die Attachinger waren unser bis dato stärkster Gegner, und daher bin ich durchaus zufrieden“, so Vanselow.

Tore: 0:1 Fareed Tourey (1.), 1:1/2:2 Julian Hauner (29./67./FE), 1:2 Nico Franke (62.).

Boche-Hattrick bei Tegernbachs Kantersieg gegen Rudelzhausen

SC Tegernbach – TSV Rudelzhausen 6:0 (0:0). Die erste Halbzeit sei ausgeglichen auf niedrigem Niveau verlaufen, meinte Tegernbachs Trainer Michael Fuchs. „Dafür sind wir umso besser in den zweiten Abschnitt gestartet. Martin Boche hatte zuvor noch einen Elfmeter verschossen, schaffte dann allerdings einen Hattrick innerhalb von sechs Minuten. „Die zweiten 45 Minuten waren top“, sagte der SCT-Coach. (Bernd Heinzinger)

Tore: 1:0/2:0/3:0 Martin Boche (48./50./54.), 4:0 Robin Rauscher (76./ET), 5:0 Maximilian Neumaier (80.), 6:0 Florian Baun (86.).