Spitzenreiter Pullach trifft auf Spitzenreiter Grünwald

SV Pullach - Testspielderby der Spitzenreiter aus dem Isartal: Am Samstag treffen der SV Pullach, Tabellenführer der Fußball-Bayernliga, und der TSV Grünwald, Primus der Bezirksliga Süd, aufeinander.

Die Partie wird um 14 Uhr angepfiffen, und zwar nicht wie ursprünglich vorgesehen in Grünwald, sondern in Pullach. Für die Raben ist die Begegnung zugleich die Generalprobe für den Punktspielstart am Samstag, 4. März (14 Uhr), zuhause gegen den SV Heimstetten. Die Grünwalder, die zuletzt mit dem 1:5 (1:4) nach früher 1:0-Führung durch Ivan Bakovic gegen den Landesligisten SC Olching eine empfindliche Heimschlappe erlitten haben, absolvieren am kommenden Freitag (20 Uhr) gegen den Nord-Bezirksligisten FC Schwabing ihr letztes Vorbereitungsspiel, bevor es für sie am Sonntag, 12. März (14.30 Uhr), mit dem Gastspiel beim Tabellendritten SV Aubing für sie ernst wird.

Text: Umberto Savignano

Quelle: fussball-vorort.de