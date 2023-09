Spitzenteams begnügen sich mit Remis - St. Wolfgang II „hatte gar keine Chance“ gegen Dorfen II

A-Klasse 8 Donau/Isar kompakt

Glanzparade: Aspis-Torwart Christoph Neumeier fischt in der Schlussphase diesen Freistoß aus dem Winkel und rettet seinem Team einen Punkt.

Während sich die Spitzenteams der A-Klasse jeweils mit einem Unentschieden zufriedengeben, feiern der TSV Dorfen II und der FC Grünbach einen Kantersieg.

Last-Minute-Ausgleich: Buch/Forstern II holt Remis gegen Grüntegernbach

In letzter Sekunde hat die SG Buch/Forstern 2 noch einen Punkt ergattert. Nachdem die Gastgeber durch den gefoulten Felix Eiermann in der Anfangsphase einen Elfmeter vergeben hatten, schlug Grüntegernbach zu. Nach einer Ecken-Serie gelang Christan Schwarzenbeck im Nachsetzen das 1:0 (30.) Kurz vor der Pause erhöhte der TSV durch Moritz Greimel nach einem Bucher Ballverlust sogar auf 2:0. Spät begann die Aufholjagd der Gäste. In der 86. Minute gelang Lukas Schneider mit seinem Schuss ins lange Eck das 1:2. Und in der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Stefan Öller nach einer Ecke noch den Ausgleich. „Wir hatten mehr Spielanteile und große Chancen. Es war mehr drin. Wenn man nach 0:2 noch einmal zurück kommt, geht das aber auch in Ordnung“, sagte SG-Trainer Benny Wall.

„Wir haben gegen eine Bezirksliga-Mannschaft gespielt.“

Einen Kantersieg hat Dorfen im Reserven-Duell in St. Wolfgang gefeiert. Mit drei Toren (1., 22. und 40.) war Niklas Lüers bester Mann. Zwei Treffer steuerte Leon Eicher (12./60.) zum Erfolg bei. Außerdem trafen Ben Kopetz (6:0/64.) und Bernardo Kittler Venda (7:0/74.). Während St. Wolfgang immer noch auf den ersten Saisonsieg wartet, war das 7:0 der zweite Erfolg für die Dorfener in der noch jungen Spielzeit. „Wir haben gegen eine Bezirksliga-Mannschaft gespielt“, sagte St. Wolfgangs Trainer Bernhard Rachl, weil Dorfen zahlreiche Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt hatte. „Da hatten wir gar keine Chance. Das war mir schon klar, als ich die Aufstellung gesehen habe. Ich mache meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf. Da waren wir als Aufsteiger zu grün hinter den Ohren.“

Grünbach schickt den SC Moosen mit 6:2 nach Hause

Der Kraftakt der Gäste zum letztjährigen Klassenerhalt schien sich in Grünbach fortzusetzen. Der Sportclub lag zur Pause beim Aufsteiger, der über weite Strecken die Partie bestimmt hatte, durch einen Treffer von Martin Weichselgartner sogar in Front (42.). Die Einwechslung von Florian Sule und Marko Ribic drehte aber das Spiel. Ribic machte den deutlichen Unterschied im Spiel der Grünbacher aus, so Trainer Armin Pasic. Ribic traf auch zweimal – zum Ausgleich und zum Endstand (74.) – dazwischen waren Benedikt Böhm, Sule und Danijel Tadic erfolgreich, für Moosen erneut Weichselgartner (72.).

Punkteteilung zwischen Aspis Taufkirchen und dem FSV Steinkirchen

Im Duell der verlustpunktfreien Teams kam es zu einer leistungsgerechten Punkteteilung, sagte Aspis- Coach Leonidas Balderanos. Beide Mannschaften agierten überaus vorsichtig und taktisch klug. Einen Ballverlust im FSV-Mittelfeld nutzte Aspis- Akteur Yassine Lamghini. Er setzte Robin Schluttenhofer klug ein, der mit feiner Einzelleistung zum 1:0 traf (23.). Turbulent wurde es dann in der Schlussphase, als Orhan Ibil nach einer Zeitstrafe (80.) noch die gelb-rote Karte (92.) nach einem Foulspiel sah. Der FSV nutzte das Überzahlspiel, war weiter griffiger als die Gastgeber und verdiente sich den Ausgleich und den Punktgewinn in der 97. Minute. Ibrahim Krraki traf mit seinem strammen Freistoß genau in den Torwinkel.

Auch kein Sieger in Isen

Zwei grundverschiedene Halbzeiten erlebten die Besucher, wobei die Gastgeber mächtig Gas gaben und Willi Kern mit einem Freistoß die Führung erzielte (9.). Christian Leidert setzte nach einem Standard nach und erhöhte auf 2:0. Noch vor der Pause gelang Dominik Dittrich per Direktabnahme der Anschlusstreffer. Jetzt bekam Walpertskirchen Oberwasser, und der TSV sah sich bis zum Schlusspfiff in die Defensive gedrängt. Simon Wölfinger krönte die starke Leistung seiner Kameraden mit dem Ausgleich und Punktgewinn. (Walter Pelzl)