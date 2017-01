Plesche über Pipinsrieds Saisonhälfte: "Wir sind auf einem guten Weg"

FC Pipinsried - Mut, Geschick, Glück, Arbeit, Zufall, Rotation, Hoffnung, Serie... Was wahllos zusammengestellt erscheint, nimmt in Sachen Roman Plesche schnell Form an.

Der sportliche Leiter des Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried ist eine vielschichtige Persönlichkeit, ein Tausendsassa, ein Macher halt. Der 29-jährige Allgäuer ist seit Mitte 2016 für die sportlichen Belange des FCP zuständig. Zusammen mit dem Vereinspräsidenten Konrad Höß ist er für die Mannschaft verantwortlich. Höß hat, für viele überraschend, Teile der Verantwortung in die jungen Hände von Roman Plesche gelegt. Und er hat Spielertrainer Fabian Hürzeler verpflichtet. Dass die beiden Youngster überhaupt in Pipinsried ihre Arbeit beginnen konnten, hing am seidenen Faden, denn in der vorletzten Saison standen die Pipinsrieder bereits mit einem Bein in der Landesliga, sie retteten sich erst am letzten Spieltag. Somit war der Weg für das Gespann Hürzeler/Plesche frei. Roman Plesche stand der Heimatzeitung für ein ausführliches Interview zur Verfügung.

-Wie lautet ihr Fazit nach gut einem halben Jahr FC Pipinsried?

Zunächst einmal haben wir, Fabian Hürzeler und ich, uns natürlich die letzten Spiele der vergangenen Saison angeschaut und gehofft, dass das Team den Klassenerhalt schafft. Zum Glück hat es geklappt. Danach wartete dann eine Menge Arbeit auf uns und Conny. Wir mussten das Team größtenteils umbauen. Zudem versuchten wir, die Stützen der Mannschaft zu halten. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.“

-Wie haben Sie Fabian Hürzeler kennengelernt?

Wir beide haben uns über unser Studium Sportbusiness Management in München kennengelernt. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass wir ähnliche Ansichten in Sachen Fußball haben. Fabian hat ja zu dieser Zeit noch bei Hoffenheim gespielt. Ich habe damals schon oft zugeschaut so wie zuletzt bei den Löwen. Schon in jungen Jahren war bei Fabian zu sehen, dass er über das eigentliche Spielen hinaus denkt. Er war in allen Jugendmannschaften Kapitän. Das Tolle an der Geschichte ist, dass Konrad Höß uns beiden die Möglichkeit gegeben hat, hier in Pipinsried zu arbeiten. Es gibt nicht so viele Vereine, die auf wichtigen Führungspositionen auf jüngere Leute setzen, Konrad Höß ist einer davon und das zeichnet ihn auch aus.

-Ist die lange Anfahrt aus München ein Problem?

Definitiv nicht, im Gegenteil. Fabian und ich fahren meist zusammen raus nach Pipinsried. Wir nutzen die Fahrt, um uns über alles mögliche zu unterhalten. Außerdem tut es einfach gut, wenn man aus der hektischen Stadt aufs Land fahren kann. Dort ist es doch um einiges ruhiger, beschaulicher. Was mit Sicherheit kein Nachteil ist.

-Sie haben in der Winterpause im offensiven Bereich mächtig nachgerüstet. Wird in Pipinsried nun endgültig der Angriff auf Spitzenreiter Pullach gefahren?

Zunächst einmal möchte ich betonen, dass ein Aufstieg in die Regionalliga keine Pflicht für uns ist. Wir freuen uns, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Das war ein weiter und harter Weg. Am Anfang lief es ja überhaupt nicht. Allerdings war es uns allen klar, dass es nicht vom Start weg perfekt laufen kann. Dann haben wir noch einmal auf der einen oder anderen Position nachgerüstet. Allerdings hatten wir über weite Strecken große Probleme im Angriff, da unsere beiden besten Stürmer Ati Lushi und Serge Yohoua die meiste Zeit aus Verletzungsgründen nicht spielen konnten. Zudem bekam Lushi eine Vier-Spiele-Sperre. Deshalb haben wir nun in der Winterpause noch zwei Offensivspieler geholt. Beim lange verletzten Serge Yohoua bahnt sich eine Rückkehr an, die lange Sperre von Lushi ist nun auch fast abgesessen.

-Gleich zum Start ins neue Jahr warten mit Pullach, Unterföhring und 1865 Dachau alle Top-Teams der Liga auf Sie...

Da müssen wir gleich von Anfang an fit sein. Schon deshalb brauchen wir einen gut aufgestellten und breiten Kader. Letztes Jahr mussten wir durch die vielen Verletzten viel rotieren, allerdings ist das auch die Philosophie von Fabian – und da stehe ich voll dahinter. Wir können sagen, dass es funktioniert hat, wie die Serie von 13 ungeschlagenen Spielen in Serie zeigt. Wir haben sechs Wochen Zeit, um uns auf die Top-Spiele vorzubereiten. Das Training wird weitestgehend auf dem Kunstrasen in Nieder-Scheyern abgehalten. Gerade jetzt im Winter ist es dort optimal. Das erste Vorbereitungsspiel ist am 28. Januar in Landshut.

-Gesetzt den Fall, sie sollten die Chance zum Aufstieg bekommen. Können alle Vorgaben für die Regionalliga in Pipinsried umgesetzt werden?

Es ist zwar ein Aufwand nötig, aber das mit der Infrastruktur sollte möglich sein. Konrad Höß hat uns versprochen, dass die Auflagen umgesetzt werden können. Insofern mache ich mir da keine Sorgen.

-Wer wird Meister?

Pullach hat sicher einen großen Vorsprung. Andere Mannschaften, so auch wir, werden versuchen, sie noch abzufangen.

Text: Bruno Haelke

Quelle: fussball-vorort.de