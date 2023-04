SpVgg Ansbach gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Wagner-Elf will nächsten Sieg auf Weg zum Titel

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Im Hinspiel siegte die SpVgg Unterhaching gegen Ansbach durch zwei späte Treffer mit 3:1. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching will bei der SpVgg Ansbach den nächsten Schritt zum Titel in der Regionalliga Bayern gehen. Wir berichten im Live-Ticker.

33. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Ansbach gegen SpVgg Unterhaching

Tabelle: Die Gäste sind Spitzenreiter und auf dem Weg zur Meisterschaft. Ansbach hat mit 44 Punkten den Klassenerhalt fast sicher.

Anpfiff im Xaver-Bertsch-Sportpark ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Ansbach/Unterhaching - Aufsteiger SpVgg Ansbach freut sich am 33. Spieltag der Regionalliga Bayern auf sein Heimspiel gegen Tabellenführer SpVgg Unterhaching. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Sandro Wagner hat nur noch wenige Schritte auf dem Weg zur Meisterschaft vor sich.

Die Hachinger sind in bestechender Form und haben die letzten drei Spiele klar gewonnen. Die Tordifferenz aus den Partien gegen Eichstätt, Pipinsried und Nürnberg klingt mehr nach Kreis- statt Regionalliga: 16:3! Der Vorsprung auf Verfolger Würzburg beträgt inzwischen satte neun Punkte. Ob die Hachinger dann wie geplant an der Relegation zur 3. Liga teilnehmen können, dürfen und wollen, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. Die Antwort des DFB zur Lizenzierung steht noch aus.

SpVgg Ansbach gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Wagner-Elf steht kurz vor Meisterschaft

Die Hausherren aus Ansbach spielen nach dem Aufstieg aus der Bayernliga eine hervorragende Saison. Mit 44 Punkten hat die Elf von Christoph Hasselmeier vor dem 33. Spieltag fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. Ein Heimsieg gegen den Spitzenreiter wäre ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Im Hinspiel setzten sich die Hachinger mit 3:1 durch. Doppelpacker Niclas Anspach und Torjäger Patrick Hobsch drehten die Partie Ende September im heimischen Sportpark. Gelingt Ansbach ein Coup oder marschieren die Münchner Vorstädter weiter in Richtung Meisterschaft in der Regionalliga Bayern? Anpfiff der Partie im Xaver-Bertsch-Sportpark ist heute um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Jörg Bullinger)