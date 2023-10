Dreifache Erlösung: SpVgg Kammerberg beendet ihre Offensivflaute

Souveräner Sieg: Kammerberg schlägt die SC Grüne Heide Ismaning. © Jürgen Meyer

Nach zuletzt zwei Spielen ohne eigenen Treffer feiert die SpVgg Kammerberg in der Bezirksliga Nord einen 3:0-Erfolg gegen die Grüne Heide Ismaning.

Kammerberg – Die Fußballer der SpVgg Kammerberg sind zurück in der Erfolgsspur. Nach zwei sieglosen Partien ohne eigenen Treffer fuhr die Elf von Spielertrainer Matthias Koston beim SC Grüne Heide Ismaning einen ungefährdeten 3:0 (1:0)-Sieg ein. Dieser zog hinterher ein zufriedenes Fazit: „Über 90 Minuten gesehen, haben wir verdient gewonnen. Auch, weil wir konsequenter gespielt und zielgerichteter den Weg Richtung Tor gesucht haben.“

Knappe Führung zur Halbzeit

In die Karten gespielt hat den Kammerbergern freilich die frühe Führung. Etwas mehr als eine Viertelstunde war absolviert, als die Gäste eine feine Kombination zeigten. Eine Flanke an den zweiten Pfosten konnte Daniel Seybold noch einmal in die Mitte zurücklegen, wo Niklas Kiermeier goldrichtig stand und souverän per Volley abschloss (18.).

Das gab Sicherheit, wenngleich die Kammerberger bald hätten nachlegen müssen. Doch die einzige nennenswerte Möglichkeit konnten die Ismaninger im Kollektiv verteidigen: Einen druckvollen Kopfball von Robert Villand konnte SC-Keeper Deniz Sonkaya gerade noch parieren, den Nachschuss kratzte ein Verteidiger von der Linie. Weil aber auch die Ismaninger selbst nur zu einigen Halbchancen kamen, war das 1:0 für Kammerberg zur Pause relativ ungefährdet.

Sturm schnürt Doppelpack

Nach dem Seitentausch, gerade als ihre wichtigsten Akteure ausgewechselt waren, fanden die Hausherren quasi gar keinen Zug mehr zum Tor der SpVgg. Und so ergaben sich für die Kammerberger mehr Chancen, die sie zu nutzen wussten. Jonas Grundmann eroberte den Ball kurz vor dem gegnerischen Strafraum und legte vor dem SC-Keeper quer zu Patrick Sturm, der die Kugel ins leere Tor hineinschob (57.). Quasi durch war die Partie dann zehn Minuten vor dem Ende: Nach einem langen Ball waren sich Ismanings Keeper und die beiden Innenverteidiger nicht einig, Sturm ging dazwischen und spitzelte den Ball am Torhüter vorbei in die Maschen. Florian Machl, zweimal Domenik Kaiser, Robert Villand und auch Spielertrainer Matthias Koston mit einem Pfostentreffer hatten weitere Chancen, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. (Matthias Spanrad)