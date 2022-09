SpVgg Kammerberg: Matchwinner Knetemann - „Bringt Impulse, die entscheiden können“

Die SpVgg Kammerberg gewinnt in Untermenzing. © Lehmann

Die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg hatten vermutet, dass sie beim SV Untermenzing auf Kunstrasen antreten müssen. Sie sollten recht behalten.

Kammerberg – „Die Räume waren sehr eng, es ist brutal intensiv geworden“, sagte Matthias Koston, Trainer der Spielvereinigung. Seine Mannschaft hat sich aber mit den Gegebenheiten angefreundet, von Rückschlägen nicht beeindrucken lassen und mit 3:2 gewonnen.

Untermenzing war in den ersten Minuten besser im Spiel. „Man hat gemerkt, dass sie auf Kunstrasen trainieren“, sagte Koston. Der Führungstreffer durch Daniel Onnertz (17.) fiel in einer Phase, in der das Duell offen war. Die Kammerberger steckten das 0:1 schnell weg und meldeten sich noch vor der Halbzeitpause zurück. Marcel Truntschka wurde nach einer Kombination freigespielt und traf aus zentraler Position zum 1:1-Ausgleich.

Marius Cosa bescherte den Gästen mit seinem 2:1 (48.) einen Traumstart im zweiten Durchgang. Knifflig wurde es für die Gäste, als Untermenzing nach einer Stunde umstellte. Der Aufsteiger störte früh und agierte mit langen Bällen. Für die Kammerberger Defensive bedeutete dies Dauerstress. Eine Folge der Spielweise: viele Zweikämpfe und Fouls. Es wurde nickliger.

Die Schlussphase läutete Untermenzings Christian Benko mit einer direkt verwandelten Ecke ein (84.). „Es hat nach einer kurzen Variante ausgesehen, dann hat er den Ball ins lange Eck geschlagen“, beschrieb Koston den Ausgleichstreffer. Die Kammerberger glaubten aber weiterhin an drei Punkte –und die sollten es auch werden: Matchwinner wurde der kurz zuvor eingewechselte Damjan Knetemann mit seinem Tor in der 89. Minute. „Ich freue mich wahnsinnig für Damjan. Er muss zwar noch viel lernen, aber er bringt Impulse, die Spiele entscheiden können“, so Koston. Die Rote Karte für Baptiste Brachmann nach einer Tätlichkeit (90. + 1) hatte keine Auswirkungen, denn wenig später war Schluss. (stm)

SV Untermenzing - SpVgg Kammerberg 2:3 (1:1)

SV Untermenzing: Florian Geck, Alexander Berg, Moritz Mösmang, Thomas Ebner, Daniel Onnertz, Christian Benko, Fabian Lüders, Philipp Simonides, Leon Dekorsy, Alexander Eichner, Dominik Pfister – Michael Bakalis, Baptiste Brachmann, Fabian Keller May, Christopher Kolbeck, Marc Spornraft

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Maximilian Schaar, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Constantin Cosa, Marcel Truntschka, Stefan Aust, Jonas Grundmann, Daniel Seybold, Thomas Nefzger, Alexander Nefzger – Maximilian Richter, Peter Gschrey, Damjan Knetemann, Christoph Spielberger, Patrick Sturm

Zuschauer: 80

Rote Karte: Baptiste Brachmann (90.+1)

Tore: 1:0 (17.) – Daniel Onnertz. 1:1 (35.) – Marcel Truntschka. 1:2 (48.) – Constantin Cosa. 2:2 (84.) – Christian Benko. 2:3 (89.) – Damjan Knetemann.