„Es gibt einiges zu tun“ - SpVgg Kammerberg erneut ideenlos

Gegen den TSV Gaimersheim gab es keine Tore zu sehen. © Martin Alberer

Keine Tore in Kammerberg: Die SpVgg und Aufsteiger TSV Gaimersheim teilen sich in der Bezirksliga Nord nach einem 0:0-Unentschieden die Punkte.

Kammerberg – Die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg hatten sich auf eine schwierige Partie eingestellt. Und sie sollten Recht behalten. Denn der Aufsteiger TSV Gaimersheim enttäuschte nicht. Beide Teams neutralisierten sich und trennten sich 0:0. In einem ausgeglichenen Duell, das nicht als Leckerbissen in die Geschichte eingehen wird.

Zwei starke Defensivleistungen

„Wir wussten, dass Gaimersheim eine gute Offensive und eine etwas löchrige Defensive hat“, sagte Matthias Koston, der Spielertrainer der Kammerberger. Bei seiner Mannschaft ist momentan das Gegenteil der Fall. Die Verteidigung macht ihre Sache gut, vorne fehlen allerdings die Ideen. Das war auch gegen Gaimersheim so. Beide Teams neutralisierten sich daher über 90 Minuten, wobei die Gäste in der ersten Hälfte mehr vom Spiel hatten.

Kaiser verpasst den Führungstreffer für Kammerberg

Das lag unter anderem am Wind, der den Kammerbergern ins Gesicht wehte. Trotzdem hatten die Hausherren zwei gute Möglichkeiten, beide durch Dominik Kaiser. Doch weil der Offensivmann einmal die falsche Entscheidung traf (25.) und kurz vor der Pause Sebastian Hirschbeck im Tor der Gäste stark reagierte, blieb die Spielvereinigung vor der Halbzeit ohne Treffer. Auch Gaimersheim tauchte zweimal gefährlich vor dem Kammerberger Kasten auf. Weil Schlussmann Stefan Fängewisch aber unter anderem gegen Benjamin Anikin glänzte (35.), ging es torlos in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel flachte das Niveau ab. Beide Teams spielten hohe Bälle und warteten auf Fehler des Gegners. Doch die blieben aus. Koston versuchte noch, durch Wechsel Schwung in die Offensive zu bringen, doch auch mit Jonas Grundmann und Florian Machl wurden die Kammerberger nicht zwingender. So dümpelte das Spiel dem Abpfiff entgegen. Nach etwas mehr als 90 Minuten beendete der Schiedsrichter das Duell, an das sich wohl wenige der 126 Zuschauer länger erinnern werden.

„Vor allem im Spiel mit dem Ball müssen wir uns wieder steigern.“

„Es gibt einiges zu tun“, sagte Koston nach dem Schlusspfiff. Und weiter: „Vor allem im Spiel mit dem Ball müssen wir uns wieder steigern. Ich weiß ja, dass wir es können, nur zeigen wir es momentan zu selten.“ Am kommenden Samstag will die SpVgg beim SC Grüne Heide Ismaning einen Schritt in die richtige Richtung machen. (Moritz Stalter)