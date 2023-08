Achtung vor dem Aufsteiger: Kammerberg empfängt den SV Waldeck-Obermenzing

Jonas Grundmann wusste zuletzt als Joker zu überzeugen. Foto: fupa © fupa

Gelingt der dritte Saisonsieg? Die SpVgg Kammerberg empfängt am Samstag den Aufsteiger SV Waldeck-Obermenzing.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg empfängt am Samstag um 14 Uhr den SV Waldeck-Obermenzing und kann ihre Ungeschlagen-Serie auf vier Spiele ausbauen. Die Gäste sind in der ersten Bezirksliga-Spielzeit ihrer Vereinshistorie noch sieglos. „Wir wissen aber noch aus den Testspielen der vergangenen Saison, was sie draufhaben“, sagt Matthias Koston, der Spielertrainer der Kammerberger.

Koston warnt vor Obermenzing um Maximilian Graf

Die SpVgg gewann beide Tests (5:2 und 4:2), doch Waldeck-Obermenzing hat Eindruck hinterlassen. „Sie sind gut ausgebildet und technisch stark. Sie werden sich an das Tempo in der Bezirksliga gewöhnen und sich weiter steigern“, ist der Coach überzeugt. Der vielleicht spannendste Spieler im Kader des Aufsteigers ist Mittelfeldakteur Maximilian Graf. Der 22-Jährige avancierte in der Relegation zum Aufstiegshelden. „Ein sehr starker Spieler“, urteilt Koston.

Da Graf parallel seine Trainerkarriere gestartet und es bereits zum Co-Trainer im Nachwuchs des FC Bayern geschafft hat, steht er nicht immer zur Verfügung. In der laufenden Saison ist er noch ohne Einsatz. Die Kammerberger hätten nichts dagegen, wenn dies vorerst so bleibt. „Er alleine ist aber nicht die ganze Truppe. Sie haben noch andere gute Spieler im Kader.“ Dazu zählt der SpVgg-Spielertrainer Florian Graf und Christoph Seizinger. Beide trafen in der Aufstiegssaison zweistellig. Koston weiß: „Sie haben ihre Stärken in der Offensive und im Umschaltspiel. Da müssen wir aufpassen.“

„Jonas hat auf jeden Fall sehr gute Chancen, dass er am Wochenende von Anfang an spielt.“

Der Liganeuling geht dennoch als Außenseiter in die Partie, denn die Kammerberger haben nach einer schleppend verlaufenden Vorbereitung und ihrer Auftaktniederlage die Kurve bekommen. Das gilt auch für Offensivmann Jonas Grundmann. „Bei Jonas ist’s nicht so rund gelaufen. Er kommt aber immer besser rein und hat in den vergangenen Spielen als Joker immer getroffen“, sagt Koston. Er war sofort da, wenn er auf’s Feld kam – ähnlich wie Nils Petersen, der erfolgreichste Joker der Bundesliga-Geschichte.

In den vergangenen drei Partien war Grundmann als Einwechselspieler dreimal erfolgreich. Für seine Treffer benötigte er nur 81 Minuten. „Jonas hat auf jeden Fall sehr gute Chancen, dass er am Wochenende von Anfang an spielt“, so Koston. Ein Platz wird jedenfalls frei in der ersten Elf, denn Florian Machl zeigt erste Anzeichen eines Ermüdungsbruchs. „Wir nehmen ihn erst einmal raus.“ Ivan Rakonic ist wieder dabei, ein Startelfeinsatz könnte nach seinem Urlaub allerdings zu früh kommen. (Moritz Stalter)